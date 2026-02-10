Γερονικολού: «Έχω μεγαλώσει κι εγώ μαζί με το παιδί του Γιάννη... είμαστε οκτώ χρόνια όλοι μαζί»

Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για την σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αλλά και για την σχέση της με την κόρη που έχει αποκτήσει ο ηθοποιός με την Βάσω Λασκαράκη και εξήγησε ότι έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες.

«Όταν η σχέση είναι μακροχρόνια, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατά πόσο ενδείκνυται σε σχέσεις πολύ μικρής διάρκειας να γνωρίζει κάποιος το παιδί του συντρόφου του. Αλλά δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το συγκεκριμένο παιδί που είναι φανταστικό, υπέροχο, αλλά γενικά έχω κι εγώ μεγαλώσει με το παιδί του Γιάννη. Θέλω να πω είμαστε οχτώ χρόνια όλοι μαζί. Οπότε είναι εύκολο, όσο το κάνουμε εύκολο. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όταν αγαπάς τον άλλον. Δηλαδή αποδεχόμαστε τους γονείς του άλλου, αποδεχόμαστε τους φίλους του άλλου. Δηλαδή πόσο μάλλον το παιδί του άλλου» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Δηλαδή είναι σαν να σε αγαπήσει κάποιος, αλλά να μην του αρέσει η δουλειά σου. Σαν να σε αγαπήσει κάποιος, αλλά να μην του αρέσει κάτι άλλο. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει ένα πακέτο της ζωής του, το επάγγελμά του, την οικογένειά του, τους φίλους του. Είτε το αποδέχεσαι είτε όχι. Και γενικά εγώ δεν πολυπιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές, αλλά να αλλάξουν, δεν νομίζω».