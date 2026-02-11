Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λένε οι γιατροί και ο δικηγόρος του

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης (10/2) σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Πειραιά, λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά και υψηλού πυρετού, που εμφανίστηκαν ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια.

Ο τραγουδιστής επικοινώνησε άμεσα με φιλικά του πρόσωπα αλλά και με τον προσωπικό του γιατρό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο θεραπευτήριο για πλήρεις εξετάσεις. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, πρόκειται για ιογενή λοίμωξη, η κατάσταση του είναι σε ύφεση και εκτιμάται ότι θα πάρει εξιτήριο την Πέμπτη.

Παρά τη νοσηλεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε άριστη ψυχολογική κατάσταση. Τους τελευταίους μήνες, ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης λόγω δικαστικής διαμάχης με μέλη της οικογένειάς του, η οποία σχετίζεται με οικονομικές διαφορές και ζητήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων.

Ο δικηγόρος του, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, τόνισε ότι δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό και ότι η κατάσταση του τραγουδιστή εξελίσσεται θετικά.