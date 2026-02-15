Ρόμπερτ Βάγκνερ: Ο Golden Boy των 50’s έγινε 96 ετών

Ήταν 10 Φεβρουαρίου 1930 όταν ο Ρόμπερτ Βάγκνερ ερχόταν στη ζωή στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ και τίποτα δεν προμήνυε τη μεγάλη καριέρα, το άστρο, αλλά και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα που θα είχε. Ο πρωταγωνιστής του σινεμά και της τηλεόρασης είναι από τις τελευταίες εμβληματικές μορφές της «Χρυσής Εποχής» του Χόλιγουντ που παραμένουν ακόμα εν ζωή και μάλιστα είναι ενεργός επαγγελματικά με μια καριέρα του εκτείνεται σε πάνω από επτά δεκαετίες.

Μια πλούσια καριέρα

Ο Βάγκνερ, γνωστός στους φίλους του ως «RJ», ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’50 ως το απόλυτο Golden boy! Με την κλασική του γοητεία, έγινε γρήγορα ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της 20th Century Fox, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το «Prince Valiant» (1954) και το «A Kiss Before Dying» (1956). Στις νεότερες γενιές, ο Βάγκνερ είναι επίσης αναγνωρίσιμος ως «Number Two», ο στενός συνεργάτης του Dr. Evil στις ταινίες Austin Powers, δείχνοντας ότι διαθέτει και εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ.

Παράλληλα με τις εμφανίσεις του στο σινεμά ξεκίνησε και ένα δυνατό φλερτ με την τηλεόραση. Ενώ πολλοί κινηματογραφικοί αστέρες δεν ήθελαν το όνομά τους να ταυτιστεί με την TV, ο Βάγκνερ την αγκάλιασε και θριάμβευσε. Έμεινε στην ιστορία για τρεις μεγάλες επιτυχίες: το «It Takes a Thief» (1968), όπου υποδυόταν έναν γοητευτικό κλέφτη, το θρυλικό «Hart to Hart» (1979) που τον καθιέρωσε παγκοσμίως δίπλα στη Στέφανι Πάουερς, ως το πλούσιο ζευγάρι που έλυνε μυστήρια (σάρωσε και στην Ελλάδα) και σε μεγαλύτερη ηλικία το «NCIS» που τον βοήθησε να κερδίσει τις νεότερες γενιές υποδυόμενος τον πατέρα του Άντονι Ντινόζο. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του καριέρας, κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και μία υποψηφιότητα για Emmy. «Ήμουν είδωλο της σοουμπίζ εκείνη την εποχή. Τα είχα καταφέρει. Πάντα είχα λίγο άγχος για το επόμενο βήμα μου, αλλά τότε ήμουν αρκετά ασφαλής», είχε δηλώσει για το διάστημα που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.

Η ταραγμένη προσωπική ζωή

Στα απομνημονεύματά του, ο ηθοποιός αναφέρει ότι έβγαινε με πολλές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ όπως οι: Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Τζόαν Κρόφορντ, Ιβόν ντε Κάρλο, Ανίτα Έκμπεργκ, Τζόαν Κόλινς και τη Μπάρμπαρα Στάνγουικ όταν έπαιζαν στον «Τιτανικό», το 1953. Τότε εκείνος ήταν 23 χρόνων και εκείνη 45 και αποφάσισαν να κρατήσουν τη σχέση τους μυστική για να μην καταστρέψουν τις καριέρες τους (άλλα ήθη τότε). Φήμες τον ήθελαν να είχε συνάψει σχέσεις και με άντρες, κάτι που ο ίδιος αρνείται…

Η ζωή του όμως σημαδεύτηκε από τον θυελλώδη έρωτα και τον γάμο του (δύο φορές μάλιστα) με τη Νάταλι Γουντ. «Ήμασταν παιδιά τότε. Ήταν ο πρώτος μεγάλος έρωτας της ζωής μου», είχε πει σε συνέντευξή του. Δυστυχώς, το όνομά του παραμένει συνδεδεμένο με τον τραγικό και μυστηριώδη θάνατό της από πνιγμό το 1981, σε ηλικία μόλις 43 χρόνων, ενώ βρισκόταν σε ένα σκάφος στον Ειρηνικό Ωκεανό με τον συμπρωταγωνιστή του Κρίστοφερ Γουόκεν και τον επί χρόνια καπετάνιο τους, Ντένις Ντάβερν. Παρά τις έρευνες και τις σκιές που κατά καιρούς επανέρχονται στη δημοσιότητα, ο ίδιος πάντα υποστήριζε ότι ήταν ένα τραγικό ατύχημα. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο ηθοποιός έγινε ο νόμιμος κηδεμόνας της κόρης της Γουντ, Νατάσα Γκρέγκσον, την οποία μεγάλωσε μαζί με τις δύο κόρες του, Κέιτι (από τον γάμο του με τη Μάριον Μάρσαλ) και Κόρτνεϊ (από τον γάμο του με τη Νάταλι Γουντ). Το 1990 ο Βάγκνερ παντρεύτηκε τη Τζιλ Σεντ Τζον και είναι μαζί από τότε και μένουν στο εξοχικό τους στο Άσπεν απολαμβάνοντας μια ήρεμη ζωή με τα παιδιά και τα εγγόνια τους…

«Είμαι εδώ στο Άσπεν, στο σπίτι μου και έχω όλα τα κορίτσια μου μαζί μου και τον γαμπρό μου και την εγγονή μου. Ήταν υπέροχα γενέθλια για μένα και όλοι εσείς τα κάνατε ξεχωριστά και το εκτιμώ πολύ. Με σκέφτεστε με τόσο ξεχωριστό τρόπο», είχε δηλώσει στα 93α γενέθλιά του και κάπως έτσι θα νιώθει και σήμερα…