Κρις Νοθ: «Γιατί έληξε η φιλία μου με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ»

Όχι πια φίλοι! Ο πρωταγωνιστής του “Sex and the City”, Κρις Νοθ, επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πια καμία σχέση με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επειδή το 2021 που κάποιες γυναίκες τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, εκείνη τάχθηκε με το μέρος τους και δεν βγήκε να στηρίξει τον συνεργάτη και φίλο της που γνώριζε πολύ καλά…

«Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές», δηλώνει στην εκπομπή “Really Famous” με την Κάρα Μάγιερ Ρόμπινσον που θα προβληθεί στις 26 Ιανουαρίου. Ο 71χρονος ηθοποιός παραδέχεται πως υπήρξε αποξένωση ανάμεσα σε εκείνον και στην Πάρκερ και το συνέδεσε με το πώς αντέδρασε εκείνη και άλλα μέλη του καστ μετά τη δημοσιοποίηση των εις βάρος του ισχυρισμών.

«Με πλήγωσε πολύ και πραγματικά επηρέασε τα πάντα»

Τον Δεκέμβριο του 2021, η εφημερίδα The Hollywood Reporter δημοσίευσε ισχυρισμούς δύο γυναικών που κατηγόρησαν τον Νοθ για σεξουαλική κακοποίηση το διάστημα από το 2004 έως και το 2015. Αργότερα, μια τρίτη γυναίκα έκανε παρόμοιους ισχυρισμούς στο The Daily Beast, σχετικά με ένα φερόμενο περιστατικό το 2010. Ο ηθοποιός αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς εκείνη την εποχή, δηλώνοντας «ποτέ δεν πέρασα και ποτέ θα περάσω το όριο στις σχέσεις μου με τους άλλους».

«Είμαστε βαθιά λυπημένες» έλεγε η κοινή δήλωση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και της Κριστίν Ντέιβις υποστηρίζοντας τις γυναίκες που είχαν μιλήσει ανοιχτά. Ο Νοθ δήλωσε απογοητευμένος από τη δήλωση αυτή και από την έλλειψη ιδιωτικής επικοινωνίας εκ των προτέρων και περιέγραψε την απάντηση αυτή ως «διαχείριση κρίσης» υπέρ του brand του “And just like that” που τότε είχε αρχίσει να προβάλλεται.

Μάλιστα υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί μια προσωπική συζήτηση, δεδομένης της μακράς επαγγελματικής τους σχέσης. «Με πλήγωσε πολύ και πραγματικά επηρέασε τα πάντα», είπε ο ηθοποιός που είδε τον χαρακτήρα του στο reboot της σειράς να πεθαίνει, χωρίς να παίζονται οι άλλες σκηνές που είχε γυρίσει, ενώ παράλληλα απολύθηκε και από το σίριαλ “The Equalizer”, παρά το γεγονός ότι δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ επίσημες κατηγορίες, ούτε οι καταγγελίες έφτασαν ποτέ στα δικαστήρια.