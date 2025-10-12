Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Στη μόδα δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι όμορφος»

Είναι απόγευμα, κάνει λίγη ψύχρα και η Νέα Υόρκη έχει φορέσει τα φθινοπωρινά της χρώματα καθώς η εποχή αλλάζει γρήγορα, όπως άλλωστε μοιάζει να συμβαίνει τελευταία με όλες τις εποχές που θα ’λεγες πως πια σχεδόν μας προσπερνούν πριν καλά καλά τις πάρουμε μυρωδιά…

Η Εβδομάδα Μόδας έχει ολοκληρωθεί και η αμερικανική έκδοση του περιοδικού HELLO! φιλοξενεί το απόλυτο fashion icon, τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που από το 1998 («Sex and the city») μέχρι και το («And just like that») 2025 γέμιζε τη μικρή, μα και τη μεγάλη οθόνη με το πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό της στιλ!



Επιχείρηση… κόσμημα

Στις 8 Δεκεμβρίου η 60χρονη ηθοποιός, παραγωγός και επιχειρηματίας ετοιμάζεται να λανσάρει τη νέα της συνεργασία με το βρετανικό luxurious brand διαμαντιών, την Astrea London. Η Πάρκερ έγινε πρόσφατα μέλος του team ως μέτοχος, αλλά παγκόσμια creative director που θα φέρει τη δική της αισθητική στον οίκο, καθώς ετοιμάζει μια συλλογή 12 κομματιών.

«Πάντα μου άρεσε όταν τα πράγματα φαίνονται λίγο διαφορετικά και προσωπικά. Τα κάνει πιο ενδιαφέροντα. Το να φοράς ένα κολιέ ελαφρώς στο πλάι είναι λιγότερο στημένο, το κάνω περισσότερο δικό μου. Στη μόδα δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι όμορφος! Μερικές φορές είναι οι μικρές ιδιορρυθμίες που την κάνουν δική σου».

Η συνεργασία της με την εταιρία διαμαντιών έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού μέρος των κερδών πηγαίνουν για την υποστήριξη των μη προνομιούχων παιδιών στην Αφρική, κάτι που συγκίνησε ιδιαίτερα την Πάρκερ και ήταν ένας από τους λόγους στο να πει το ναι!

«Τα διαμάντια είναι παντοτινά»

Ως γυναίκα με γούστο και στιλ, η Σάρα Τζέσικα λατρεύει τα διαμάντια. «Πάντα τα αγαπούσα, όχι μόνο για την ομορφιά τους, αλλά και για αυτό που αντιπροσωπεύουν. Κουβαλούν ιστορίες και μια αίσθηση αιωνιότητας! Η μόδα αλλάζει συνεχώς, αλλά ένα διαμάντι είναι διαχρονικό, γίνεται μέρος της ζωής σας, των αναμνήσεών σας! Ο συνδυασμός κομψότητας και αυτού που αντιπροσωπεύουν είναι που τα κάνει τόσο ξεχωριστά για μένα».

Αγαπημένο Λονδίνο

Η συλλογή της Σάρα Τζέσικα με χρωματιστά διαμάντια θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο στο Ντουμπάι. Μέχρι τότε η ηθοποιός θα έχει αρκετά πηγαινέλα στο Λονδίνο, κάτι που μοιάζει να την ευχαριστεί ιδιαίτερα. «Θεέ μου το λατρεύω το Λονδίνο! Αν ήταν έστω και λίγο πιο κοντά στο σπίτι, θα ήταν τέλειο. Λατρεύω την ιστορία, την αρχιτεκτονική, το μετρό, τα λεωφορεία…

Στο Λονδίνο πάντα κάνουν μια βόλτα την Κυριακή, είναι κάτι σαν θρησκεία! Επίσης λατρεύω τη βασιλική οικογένεια. Θυμάμαι πάντα να ξυπνάω νωρίς για να παρακολουθήσω όλους τους γάμους. Έχω γνωρίσει τον Βασιλιά Κάρολο και την Νταϊάνα. Ήταν υπέροχη, όλα όσα θα ήθελες να είναι, ήταν τέλεια!»