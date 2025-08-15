Κάρι Μπράντσο: «Δεν είμαι μόνη μου, είμαι για την πάρτη μου»

Κάποιοι το λάτρεψαν, κάποιοι απλώς περίμεναν να τελειώσει, ενώ κάποιοι άλλοι το μίσησαν! Το φινάλε της σειράς «And just like that», θύμισε κάτι από το παλιό «Sex and the city»… Είχε πλάκα, είχε νοσταλγία, είχε αστείες καταστάσεις, είχε όμως και συμπερίληψη για την οποία τόσος λόγος γίνεται στις μέρες μας.

«Με μια δόση ντροπής»

Το επεισόδιο ξεκινά με την Κάρι να τρώει σε ένα πολύ futuristic γιαπωνέζικο εστιατόριο και επειδή είναι σόλο, η υπάλληλος τής βάζει απέναντι μια κούκλα ώστε να μην τρώει μόνη της! «Κυρίες μου, μεσημεριανό με μια δόση ντροπής! Κάθισα εκεί σε κατάσταση σοκ, καθώς σερβιτόροι ρομπότ περνούσαν από δίπλα μου. Προφανώς δεν είναι τραγικό για τις γυναίκες να είναι μόνες τους στο παρελθόν, είναι θεματάκι και στο μέλλον!», θα πει αργότερα στις φίλες της

Η εξομολόγηση

Έχοντας περάσει πάνω από 25 χρόνια κυνηγώντας την αγάπη και τους άντρες, η Κάρι ανοίγει την καρδιά της στη Σάρλοτ που συνεχίζει να ζει ευτυχισμένη στο πλευρό του Χάρι. «Ίσως είμαι μόνη μου για το υπόλοιπο της ζωής μου! Ειλικρινά τώρα, ποια θα είμαι μόνη μου; Ναι, ξέρω έχω ζήσει μεγάλο διάστημα μόνη μου, πάντα όμως σκεφτόμουν πως αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ! Δηλαδή ακόμα και όταν ο Μπιγκ πέθανε, μετά το σοκ και την απόλυτη απόγνωση, στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκεφτόμουν, ότι ίσως μπορεί να γίνει κάτι με τον Έινταν. Και πρόσφατα όταν ο Ντάνκαν (ο συγγραφέας γείτονάς της) μού είπε ξεκάθαρα πως δεν θα ξανάρθει, πάλι έλεγα πως ίσως… Πρέπει όμως να σταματήσω να σκέφτομαι πως ίσως ένας άντρας θα έρθει και να αρχίσω να αποδέχομαι το ίσως μόνο εγώ! Δεν είναι κάτι τραγικό, είναι ένα γεγονός».

Thanksgiving αλά woke

Η ημέρα των Ευχαριστιών φτάνει. Η Μιράντα έχει καλέσει την παρέα για φαγητό και νευριάζει όταν η σύντροφός της, Τζόι δεν μπορεί να παραβρεθεί εξαιτίας ενός θέματος υγείας του σκύλου της. Η Κάρι προσέρχεται… υπερπαραγωγή, με φούξια φόρεμα με στρας, τούλια και καπέλο. Η Μιράντα αποφασίζει να συμπαρασταθεί στην κοπέλα της και έτσι χρέη οικοδέσποινας εκτελεί η Κάρι που είναι υπεύθυνη και για το ψήσιμο της γαλοπούλας (αυτό δεν θα πάει καλά). Οι καλεσμένοι είναι διαφόρων ηλικιών και αντικατοπτρίζουν όλο το φάσμα της σύγχρονης ζωής (σχεδόν η Κάρι μοιάζει «ξένη» μέσα σε όλο αυτό) και πολύ σύντομα το πάρτι αποκτά στοιχεία της woke κουλτούρας που -ούτως ή άλλως- έχει μπει στη ζωή μας. Μια βουλωμένη λεκάνη όμως θα βάλει τέλος στη γιορτινή ατμόσφαιρα!

Βάλε Μπάρι Γουάιτ να παίζει

Λίγο αργότερα η Κάρι επιστρέφει στο πανάκριβο και τόσο άδειο σπίτι της. Βάζει Μπάρι Γουάιτ (το «You’re the first, the last, my everything») να παίζει, τρώει πίτα και χορεύει μόνη της στην κουζίνα. Έπειτα ξαναγράφει τον επίλογο του βιβλίου της: «Η γυναίκα κατάλαβε ότι δεν ήταν μόνη της, ήταν για την πάρτη της!» και πέφτουν οι τίτλοι τέλους με την αυθεντική μουσική του «Sex and the city»! Και κάπως έτσι το «And just like that» πέρασε στην τηλεοπτική ιστορία, έστω κι αν δεν κατάφερε να κάνει τον παγκόσμιο ντόρο που είχε κάνει το αδερφάκι του… «That’s a wrap!»