Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απαντά στους haters: «Νιώθω καλά με το φινάλε»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ , η αξεπέραστη Κάρι Μπράτσο του Sex and the City, έβαλε οριστικό τέλος σε ένα τηλεοπτικό κεφάλαιο που κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίες. Το reboot And Just Like That ολοκληρώθηκε στις 14 Αυγούστου και η σταρ απαντά με ψυχραιμία σε όσους λάτρεψαν να… μισούν τη σειρά.



«Δεν έχω την αντοχή να σπαταλήσω χρόνο σ’ αυτό. Δουλέψαμε σκληρά για να πούμε αληθινές ιστορίες. Δεν με νοιάζει, γιατί η σειρά ήταν τεράστια επιτυχία και η σύνδεσή της με το κοινό ήταν βαθιά», δήλωσε στους New York Times.



Το HBO ανακοίνωσε λίγο πριν το φινάλε ότι η σειρά δεν θα επιστρέψει για 4η σεζόν. Το τελευταίο επεισόδιο, «Party of One», έδειξε την Κάρι να κλείνει τον κύκλο της μόνη και ανεξάρτητη , μια επιλογή που δίχασε τους fans. Άλλοι τη βρήκαν απελευθερωτική, άλλοι την κατηγόρησαν ως άδοξη για την ηρωίδα που έζησε μέσα από έρωτες, χωρισμούς και ανατροπές.



Η ίδια όμως δείχνει ικανοποιημένη: «Απολύτως. Νιώθω καλά για εκείνη. Είναι σε καλή θέση», τόνισε.

Sarah Jessica Parker says goodbye to "Sex and the City" now that #AndJustLikeThat is ending after Season 3:



“Carrie Bradshaw has dominated my professional heartbeat for 27 years. I think I have loved her most of all. I know others have loved her just as I have. Been frustrated,… pic.twitter.com/DHmYeqmH7P — Variety (@Variety) August 1, 2025

Η σκληρή κριτική για το φινάλε

Αν και το reboot έγινε το πιο πολυπαιγμένο ντεμπούτο του HBO Max, οι επόμενες σεζόν δεν έφτασαν ποτέ τη λάμψη του πρωτότυπου Sex and the City. Η κριτική ήταν συχνά σκληρή, με πολλούς θεατές να παρακολουθούν μόνο και μόνο για να σχολιάσουν τις «αμήχανες» στιγμές.



Η Πάρκερ πάντως δέχεται και την κριτική: «Όταν ανήκεις σε μια κοινότητα, ο κόσμος έχει πολλά συναισθήματα. Κι αυτό είναι καλό. Δεν είναι δική μας δουλειά να τα διορθώσουμε».



Μετά από 27 χρόνια, η Κάρι Μπράτσο αποχαιρετά τη Νέα Υόρκη όχι με έναν μεγάλο έρωτα, αλλά με τον εαυτό της. Κι ίσως αυτό να είναι το πιο τολμηρό φινάλε από όλα.