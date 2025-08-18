Ο Τζέισον Στέιθαμ ξανά στην Αντίπαρο – Ο Χολιγουντιανός στάρ λατρεύει τις Κυκλάδες
Την καρδιά του φαίνεται πως έχει κερδίσει η Αντίπαρος, καθώς ο Τζέισον Στέιθαμ επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι το μικρό νησί των Κυκλάδων για τις διακοπές του. Ο ατσαλάκωτος action hero του Χόλιγουντ απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και δεν λέει «όχι» όταν οι ντόπιοι τον πλησιάζουν για μια αναμνηστική φωτογραφία.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέιθαμ «ψηφίζει» Ελλάδα. Την περασμένη χρονιά είχε βρεθεί ξανά στην Αντίπαρο, ενώ στο παρελθόν είχε επισκεφθεί και το μαγευτικό Πήλιο, δείχνοντας ξεκάθαρα την αδυναμία του στις ελληνικές ομορφιές.
Μάλιστα, πέρυσι, η σύζυγός του και supermodel Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι είχε μοιραστεί στα social media μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες, με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιασμένο, βάζοντας φωτιά στο Instagram.
Η Αντίπαρος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε hot spot για διάσημους από όλο τον κόσμο – και ο Στέιθαμ φαίνεται πως βρήκε εκεί τον ιδανικό του παράδεισο.