Η Μπέλα Θορν έκανε γονατιστή πρόταση γάμου στον σύντροφό της - Τα αρνητικά σχόλια και πώς αντέδρασε

Πρόταση γάμου γονατιστή στον σύντροφό της έκανε η Μπέλα Θορν, ανεβάζοντας το σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram και «διχάζοντας» τους διαδικτυακούς της φίλους.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 16 Αυγούστου, η τραγουδίστρια, ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram μια ανάρτηση με φωτογραφίες και βίντεο από τη δική της πρόταση γάμου στον αρραβωνιαστικό της Mark Emms.

«Πριν από 3 χρόνια γνωριστήκαμε, 1 χρόνο αργότερα εκείνος έκανε την πρόταση, τώρα 1 χρόνο μετά το έκανα κι εγώ», έγραψε η Μπέλα Θορν. Στη σειρά φωτογραφιών που ανέβασε η 27χρονη, φαίνεται να γονατίζει μπροστά στον παραγωγό κινηματογράφου και τηλεόρασης και να του προσφέρει ένα δαχτυλίδι μέσα σε κουτί.

Μάλιστα, διαμόρφωσε κατάλληλα το σκηνικό στο δωμάτιο που έγινε η πρόταση, ανάβοντας δεκάδες κεριά, τοποθετώντας πολύχρωμες ανθοσυνθέσεις και κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς με το μήνυμα «I Love You».

Πολλοί ακόλουθοί της έστειλαν ευχές και θετικά σχόλια, δεν έλειψαν ωστόσο και οι αρνητικές αντιδράσεις. «Οκ κυρίες, ας μην το κανονικοποιήσουμε αυτό, εντάξει;», έγραψε ένας χρήστης, σχόλιο που συγκέντρωσε σχεδόν 80.000 likes.

Η Μπέλα Θορν απάντησε μέσα από τα stories της στο Instagram. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Emms με έναν σκύλο στην αγκαλιά του, έγραψε: «Τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή μου είναι ξεκαρδιστικά!!». «Είστε τελείως μοιρασμένοι. Οι μισοί λέτε ‘μην το κανονικοποιούμε’ – οι άλλοι μισοί ‘ναι, κορίτσι, δύναμη! Αυτό είναι το πιο γλυκό πράγμα!’».

«Έρωτας με την πρώτη ματιά»

Ο Emms είχε κάνει την πρώτη πρόταση γάμου τον Μάιο του 2023, στο σπίτι της Θορν στην Καλιφόρνια, προσφέροντάς της της ένα δαχτυλίδι με διαμάντι emerald-cut. Τότε, η 27χρονη είχε ήδη αποκαλύψει ότι ονειρεύεται να παντρευτεί στην εξοχή της Βρετανίας, τόπο καταγωγής του αρραβωνιαστικού της.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι θέλει την ημέρα του γάμου της να φορέσει όχι ένα αλλά τέσσερα διαφορετικά νυφικά, λέγοντας: «Καμία νύφη δεν χρειάζεται μόνο ένα φόρεμα, αλλά τέσσερα!».

Ανατρέχοντας στη στιγμή που γνώρισε τον Emms στο πάρτι γενεθλίων της Cara Delevingne στην Ίμπιζα το 2022, η Μπέλα Θορν είχε περιγράψει: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος».