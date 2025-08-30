«Είπα ναι»: Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι για Ελληνίδα ηθοποιό

Η Στέφανη Χαραλάμπους, γνωστή ως η τηλεοπτική «Άννα» από τη σειρά «Γη της Ελιάς», ετοιμάζεται να παντρευτεί. Η ηθοποιός είπε το μεγάλο «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Ραφαήλ Κυπριανού, κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού στο Αμάλφι της Ιταλίας.

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Mega μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή. Στα στιγμιότυπα, η Στέφανη Χαραλάμπους δείχνει σε πρώτο πλάνο το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, ενώ σε άλλες εικόνες το ευτυχισμένο ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο πάνω στο σκάφος.

«Είπα ναι», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησης, με τα σχόλια και τα likes να πέφτουν βροχή, καθώς η ηθοποιός πλέει σε πελάγη ευτυχίας.