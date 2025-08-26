Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου - Το βίντεο που έγινε viral

Μια ρομαντική πρόταση γάμου στην «κορυφή της Ελλάδας» συγκίνησε τα social media. Ο Δημήτρης επέλεξε τα 2.918 μέτρα του Ολύμπου για να ζητήσει από την αγαπημένη του Ελευθερία να παντρευτούν.

Με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο, εκεί όπου «ο ουρανός αγγίζει τη γη», ο Δημήτρης γονάτισε και της είπε: «Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει».

Η Ελευθερία συγκινημένη απάντησε «ναι», με τους παρευρισκόμενους να γίνονται μάρτυρες μιας μοναδικής στιγμής.

Το βίντεο από την πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει viral και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ολόκληρη η ανάρτηση

