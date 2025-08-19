Η πιο γλυκιά πρόταση γάμου στο Ενυδρείο Ηρακλείου - Είπε το «ναι» μπροστά στον βυθό
Ο δύτης με το χαμένο δαχτυλίδι και μια αγάπη «ατέλειωτη όσο ο ωκεανός».
Όλο και πιο δημοφιλής τείνει να γίνει η πρόταση γάμου με φόντο το «μαγικό» σκηνικό του Ενυδρείου Ηρακλείου στην Κρήτη.
Απαραίτητη είναι η διάθεση για κάτι πιο πρωτότυπο, ο ρομαντισμός και η... βοήθεια από το προσωπικό και τους δύτες του ενυδρείου.
Κάπως έτσι, ο Σωτήρης αποφάσισε να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του Ελένης, μπροστά στον «βυθό» του Ενυδρείου Ηρακλείου.
Το ζευγάρι στεκόταν μπροστά στη δεξαμενή, όταν ξαφνικά ο δύτης που «καθαρίζει» τα τζάμια απευθύνθηκε στη νεαρή κοπέλα με ένα κουτί από κοσμηματοπωλείο, το οποίο όμως ήταν άδειο...
Η απάντηση ήρθε από δίπλα της, όπου ο Σωτήρης γονάτισε κρατώντας το πολυπόθητο μονόπετρο, ενώ το αγαπημένο τους τραγούδι πλημμύριζε τον χώρο.
Η Ελένη είπε το «ναι» και οι επισκέπτες του ενυδρείου ξέσπασαν σε αυθόρμητα χειροκροτήματα, γεμάτοι συγκίνηση.
«Ευχόμαστε στο ζευγάρι μια ζωή γεμάτη ευτυχία και αγάπη, τόσο βαθιά και ατελείωτη όσο ο ωκεανός μας», έγραψε στην ανάρτησή του το Cretaquarium.