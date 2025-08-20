Νικόλ Σέρζινγκερ: Ποζάρει με καυτό μπικίνι στην άμμο - «Πήρε δύο μέρες να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω»

Δύο ημέρες στάθηκαν αρκετές για την Νικόλ Σέρζινγκερ, προκειμένου να συνηθίσει ότι βρίσκεται σε διακοπές και δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει το καλοκαίρι της στη θάλασσα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές της στην παραλία.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και χορεύτρια, είναι ξαπλωμένη με μπικίνι στην άμμο. Η Σέρζινγκερ απολαμβάνει τον ήλιο και δροσίζεται από τα κύματα, ενώ το μαγιό που φορά αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

Όπως έγραψε πάνω στο βίντεο: «Λένε ότι χρειάζονται 21 μέρες για να συνηθίσεις κάτι, αλλά εμένα μου πήρε μόνο δύο μέρες διακοπών για να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω». «Προσαρμόζομαι εύκολα, τι να πω;», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.