Νικόλ Σέρζινγκερ: Ποζάρει με καυτό μπικίνι στην άμμο - «Πήρε δύο μέρες να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω»
Η τραγουδίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της και χαρίζει στους ακολούθους της όμορφα στιγμιότυπα από την παραλία.
Δύο ημέρες στάθηκαν αρκετές για την Νικόλ Σέρζινγκερ, προκειμένου να συνηθίσει ότι βρίσκεται σε διακοπές και δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Η τραγουδίστρια απολαμβάνει το καλοκαίρι της στη θάλασσα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές της στην παραλία.
Σε ένα βίντεο που ανέβασε, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και χορεύτρια, είναι ξαπλωμένη με μπικίνι στην άμμο. Η Σέρζινγκερ απολαμβάνει τον ήλιο και δροσίζεται από τα κύματα, ενώ το μαγιό που φορά αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.
Όπως έγραψε πάνω στο βίντεο: «Λένε ότι χρειάζονται 21 μέρες για να συνηθίσεις κάτι, αλλά εμένα μου πήρε μόνο δύο μέρες διακοπών για να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω». «Προσαρμόζομαι εύκολα, τι να πω;», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.