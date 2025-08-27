Έχασε τις βέρες της στα σκουπίδια - Ο σύζυγός της βούτηξε σε χωματερή και τις βρήκε

Η ζωντανή απόδειξη του «εάν κάποιος θέλει, μπορεί» έγινε ένας σύζυγος στον Καναδά ο οποίος έκανε το αδύνατο δυνατό όταν η σύζυγός του συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει τις βέρες του γάμου τους στα σκουπίδια.

Το ζευγάρι από τη Βρετανική Κολομβία του Καναδά έμεινε άφωνο όταν η Τζανίν παρατήρησε ότι τα δαχτυλίδια της έλειπαν, ενώ βρίσκονταν έξω για φαγητό, όπως είπαν στο CTV.

Μετά από λίγη έρευνα – που περιλάμβανε και έλεγχο από τις κάμερες ασφαλείας της αυλής τους – διαπίστωσαν ότι οι βέρες είχαν γλιστρήσει από τα δάχτυλά της το προηγούμενο βράδυ, την ώρα που μάζευαν ποπ κορν που είχε χυθεί μετά από επίσκεψη στον κινηματογράφο.

Έτσι, κατάλαβαν ότι τα δαχτυλίδια πιθανότατα είχαν καταλήξει στη χωματερή μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια τους.

Αποφασισμένος, ο Στιβ ξεκίνησε το επόμενο πρωί, στις 15 Αυγούστου, την αναζήτηση. Όπως είπε στο BBC, πήρε μαζί του ένα φτυάρι και γάντια για να προστατευτεί από τα σκουπίδια. Κατάφερε μάλιστα να πείσει τον εργολάβο του χώρου, τον Ντένι Γουέμπστερ, να τον αφήσει να ψάξει μέσα στις σωρούς απορριμμάτων.

Ο Γουέμπστερ εντυπωσιάστηκε τόσο από την επιμονή του, που χρησιμοποίησε και εκσκαφέα για να απλώσει τα σκουπίδια και να διευκολύνει τον επί 26 χρόνια σύζυγο στην έρευνά του.

«Ο εγκέφαλός μου προσπαθούσε να βρει τρόπο να του πει να πάει να αγοράσει καινούριες βέρες», παραδέχτηκε ο Γουέμπστερ στο CTV.

Αποστολή εξετελέσθη

Ευτυχώς, το ζευγάρι δεν χρειάστηκε να επισκεφθεί κοσμηματοπωλείο για να αντικαταστήσει τα πολύτιμα δαχτυλίδια, ο Στιβ κατάφερε να τα βρει μετά από περίπου μία ώρα ψαξίματος.

Ο Γουέμπστερ σημείωσε ότι τα δαχτυλίδια ήταν «ολισθηρά από ποπ κορν και βούτυρο», αλλά ακέραια.

«Ήμουν αρκετά αισιόδοξος», είπε ο Στιβ στο BBC, προσθέτοντας: «Η γυναίκα πρέπει να έχει τις βέρες της, έτσι δεν είναι;».

Μετά την επιτυχημένη «επιχείρηση διάσωσης», η Τζανίν αποθέωσε τον άντρα της, λέγοντας στο CTV ότι «πάντα φροντίζει να πετυχαίνει ό,τι βάζει στόχο».

«Το ολοκληρώνει μέχρι τέλους», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως όλο αυτό ήταν και μια απόδειξη της αγάπης του: «Ξέρω πόσο με αγαπάει, αφού είναι διατεθειμένος να ψάξει μέσα σε μια σάπια, βρωμερή χωματερή για μένα».