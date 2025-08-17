Τζένιφερ Άνιστον: «Το πήρα πολύ προσωπικά» – Η αλήθεια για τον χωρισμό με τον Μπραντ Πιτ

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν… μια ζωή από τότε που η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ ήταν το «χρυσό ζευγάρι» του Χόλιγουντ, ωστόσο το κοινό δεν έχει ξεχάσει ποτέ τη λάμψη και την απήχησή τους.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του The Morning Show, η 56χρονη σταρ κάνει έναν απολογισμό ζωής μέσα από τις σελίδες του Vanity Fair, του οποίου κοσμεί το εξώφυλλο Σεπτεμβρίου. Εκεί, μοιράζεται σπάνιες σκέψεις για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή.

Η Άνιστον, που σπάνια αναφέρεται δημόσια στο πολύκροτο διαζύγιό της με τον Πιτ, έκανε μια αιχμηρή αλλά χιουμοριστική αναφορά στο παρελθόν μέσα από ένα βίντεο για τη φωτογράφιση. Αναφερόμενη στην ταινία The Break-Up με τον Βινς Βον, η οποία γυρίστηκε το 2005, είπε με χαμόγελο: «Μάλλον μόλις είχα περάσει έναν χωρισμό. Έναν μικρό χωρισμό, που σίγουρα κανείς δεν θυμάται πια», αστειεύτηκε.



Η ίδια αποκάλυψε ότι η πρόταση για την ταινία ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή, με τους παραγωγούς να διστάζουν μήπως είναι «άκομψο» να της τη δώσουν. Εκείνη, ωστόσο, το είδε ως μια ευκαιρία:

«Ήταν κάθαρση να περάσω κατευθείαν σε αυτό. Σκέφτηκα ότι θα με βοηθούσε συναισθηματικά, αλλά και ότι θα ταίριαζε απόλυτα με το σενάριο και τον χαρακτήρα», εξήγησε.

Στη συνέντευξη, η Άνιστον δεν δίστασε να αναφερθεί και στο «τρίγωνο» με τον Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί , που είχε γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. «Ήταν μια ευάλωτη περίοδος. Ο κόσμος διψούσε για κουτσομπολιό. Αν δεν είχαν σαπουνόπερες, είχαν τα ταμπλόιντ. Ήταν κρίμα που συνέβη, αλλά συνέβη. Και το πήρα πολύ προσωπικά», παραδέχθηκε.



Όσο κι αν οι χωρισμοί ποτέ δεν είναι εύκολοι ,πόσο μάλλον όταν σε παρακολουθεί όλος ο πλανήτης, η Τζένιφερ Άνιστον απέδειξε ότι ξέρει να προχωρά μπροστά και να επαναπροσδιορίζει τη ζωή της.