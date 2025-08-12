Τζένιφερ Άνιστον: «Απλώς είπα στον εαυτό μου: κορίτσι μου σήκω πάνω και προχώρα»

Η πανέμορφη και πανάκριβη έπαυλη της Τζένιφερ Άνιστον στέκει σε έναν από τους λόφους του Λος Άντζελες και έχει θέα από το downtown μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό! Εννοείται πως δεν μπορείς να φτάσεις πολύ εύκολα στο 21 εκατομμυρίων δολαρίων σπίτι της, καθώς πρέπει πρώτα να περάσεις από δεκάδες ελέγχους και security.

Τον περασμένο Μάιο, ενώ η Άνιστον βρισκόταν μέσα, ένας 48χρονος άντρας έριξε το αυτοκίνητό του στη μπροστινή της πόρτα! Ήταν ένας stalker που είχε «βομβαρδίσει» την ηθοποιό με emails και ηχητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσιογράφος του Vanity Fair που φτάνει για να της πάρει συνέντευξη πρέπει να περάσει από όλα αυτά τα check point πριν βρεθεί να κάθεται σε έναν κρεμ καναπέ με λευκές παιώνιες να στολίζουν τον χώρο και τη μυρωδιά από τα κεριά να απλώνεται σε όλο το σαλόνι. Το σπίτι της θυμίζει… σπα και τελικά η 56χρονη ηθοποιός έχει καταφέρει να έχει φτιάξει ένα ησυχαστήριο σε μια από τις πιο πολύβουες πόλεις του πλανήτη. «Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εκεί έξω ο κόσμος σου δημιουργεί νεύρα, εδώ μέσα δεν πρέπει να υπάρχουν», λέει η Άνιστον και κάπως έτσι ξεκινά η κουβέντα τους…

Το κεφάλαιο «Πιτ»

Η κουβέντα των δύο γυναικών δεν θα μπορούσε να μην περιέχει και άντρες! Η Τζένιφερ Άνιστον είναι πολύ καλή φίλη με τη Γκουίνεθ Πάλτροου. Ένα κοινό τους είναι πως και οι δύο είχαν σχέση με τον Πιτ. Άραγε μίλησαν ποτέ για τον Μπραντ; «Ω, μα φυσικά! Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε, είμαστε γυναίκες», λέει με το ύφος της Ρέιτσελ.

Η περίοδος μετά τον χωρισμό της Άνιστον με τον Πιτ και η σχέση του με την Αντζελίνα Τζολί ήταν από τις χειρότερες της ζωής της. Οι κουτσομπολίστικες εφημερίδες έγραφαν για το διάσημο «ερωτικό τρίγωνο» και εκείνη έπρεπε να βρει έναν μηχανισμό για να αντεπεξέλθει σε όλο αυτό. «Απλώς είπα στον εαυτό μου: κορίτσι μου σήκω πάνω και προχώρα! Το θέμα ήταν τόσο πικάντικο για τον κόσμο. Όταν δεν είχαν τις σαπουνόπερές τους, είχαν αυτές τις εφημερίδες. Είναι κρίμα που έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη και πραγματικά το πήρα πολύ προσωπικά όλο αυτό».

Τραυματική εμπειρία

Το 2005, αμέσως μετά τον χωρισμό της με τον Μπραντ Πιτ, η Άνιστον είχε δώσει συνέντευξη πάλι στο Vanity Fair όπου μιλούσε για όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες. «Δεν έχω κοιτάξει αυτό το άρθρο από τότε, απλώς θυμάμαι την εμπειρία που είχα όταν το έκανα γιατί ένιωθα ταραχή! Ήταν επίσης μια τόσο ευάλωτη στιγμή μου που θα τη βάλω και αυτή στα απομνημονεύματά μου! Έχω τραυματική εμπειρία από τις συνεντεύξεις. Πάντα φοβάμαι μήπως παρερμηνεύσουν τα λόγια μου. Και ειδικά στις μέρες μας ακόμη και μία δήλωση…», λέει η ηθοποιός που έχει μάθει πια να φυλάγεται.

Στης Τζένιφερ

Κάθε Κυριακή η Άνιστον μαζεύει στο σπίτι της 10-15 άτομα για δείπνο. Όλοι κάθονται πάντα στις ίδιες θέσεις και εκείνη στην κεφαλή του τραπεζιού. Τις περισσότερες φορές τους έχει μεξικάνικο φαγητό, όμως μια μέρα η παρέα τής είπε να ανανεώσει το μενού της και γιατί όχι να βάλει και μπέργκερ! Τελικά την έπεισαν και μάλιστα εκτύπωσε και ειδικά χαρτάκια που γράφουν «Jen-N-Out» για να τυλίξει τα μπέργκερ που τους προσφέρει! Όχι πες, δεν θα ήθελες πολύ να είσαι σε αυτό το τραπέζι;