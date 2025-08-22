Τζένιφερ Άνιστον: Αποκαλύπτει το μυστικό της για λαμπερά μαλλιά

Τα μαλλιά της Τζένιφερ Άνιστον έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της –,λαμπερά, υγιή και πάντα καλοχτενισμένα, είναι το το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς που όλες ζηλεύουμε. Από την εποχή των Friends μέχρι και σήμερα, η Άνιστον καταφέρνει να διατηρεί αυτή τη φυσική λάμψη και ζωντάνια που κάνει τα μαλλιά της να δείχνουν σαν να βγήκαν μόλις από κομμωτήριο. Δεν είναι τυχαίο που οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο ψάχνουν το μυστικό της, θέλοντας να αποκτήσουν εκείνη τη φρεσκάδα και την αβίαστη κομψότητα που την χαρακτηρίζει.

Το μυστικό της «Ρέιτσελ»

Η Τζένιφερ Άνιστον σύμφωνα με την Mirror αποκάλυψε το μυστικό πίσω από τα θρυλικά, λαμπερά μαλλιά της – και είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζαμε. Η σταρ δεν λούζει τα μαλλιά της μετά το γυμναστήριο, αποφεύγοντας το καθημερινό λούσιμο. «Είναι καλό να αφήνεις τα φυσικά έλαια να κάνουν τη δουλειά τους», εξηγεί. Αντί για σαμπουάν, στρέφεται στο ξηρό σαμπουάν, που –όπως λέει– «αναζωογονεί, δίνει ύψος και ζωή στα μαλλιά».



Παρόλα αυτά, προειδοποιεί: «Μην το παρακάνετε. Αν το βάζετε υπερβολικά, βαραίνει τα μαλλιά και φαίνονται σαν να έχουν πούδρα». Η Άνιστον δεν μιλά μόνο για μυστικά ομορφιάς. Δηλώνει fan της μόδας των ‘90s, με κάποιες εξαιρέσεις: «Γιορτάζω την επιστροφή τους, εκτός από τα στενά γυαλιά ηλίου και τα υπερβολικά λεπτά φρύδια». Στα ρούχα όμως, είναι ξεκάθαρη: «Λατρεύω τα vintage κομμάτια της δεκαετίας, μου ταιριάζουν τέλεια».

Στα 56 της, η «Ρέιτσελ» των Friends παραδίδει πλέον και κομμάτια της γκαρνταρόμπας της στη νέα γενιά – όπως στις κόρες του καλού της φίλου, Τζέισον Μπέιτμαν.