Τζένιφερ Άνιστον: «Δεν ήξεραν τι περνούσα 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω παιδί»

Με συνέντευξή της στο περιοδικό «Harper's Bazaar UK» η Τζένιφερ Άνιστον σπάει τη σιωπή της σχετικά με το θέμα της μητρότητας και εξηγεί ότι περνούσε τον δικό της γολγοθά όταν έκανε προσπάθειες να αποκτήσει παιδί.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός. Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια... αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας.

Περνούσα εξωσωματικές, έπινα κινέζικα ροφήματα, ό,τι μπορούσε να βοηθήσει. Θα έδινα τα πάντα να μου έλεγε κάποιος «κάνε τη χάρη στον εαυτό σου, κατάψυξε τα ωάριά σου». Αλλά δεν το σκέφτεσαι τότε. Το πλοίο έχει πια σαλπάρει, όμως δεν έχω καμία απολύτως τύψη» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε σχετικά με το αν νιώθει την ανάγκη να αποκαταστήσει την αλήθεια κάθε φορά που ακούει κάτι ψευδές για εκείνη. «Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια».

Αυτό που την προβληματίζει όμως είναι ότι με τα social media τώρα πια, η κατάσταση μπορεί να βγει εκτός ελέγχου: «Κάθε ηλίθιος μπορεί να παραμείνει ανώνυμος και να γράψει ό,τι στο καλό θέλει να γράψει...» τόνισε.