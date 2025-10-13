Τζούλια Ρόμπερτς: «Δεν ξεκίνησα την καριέρα μου με πολλή αυτοπεποίθηση και αυτό ήταν εξουθενωτικό»

Για το πώς διαχειρίστηκε την ανασφάλειά της στα πρώτα βήματα της καριέρας της στην υποκριτική, μίλησε η Τζούλια Ρόμπερτς με συνέντευξη που έδωσε πριν λίγες μέρες στο περιοδικό «People» και εξήγησε ότι έπρεπε να ξεπεράσει πολλά προκειμένου να γίνει το άτομο που ήθελε να είναι και να σταθεί όρθια στον δύσκολο χώρο του θεάματος.

«Δεν είναι μια βιομηχανία στην οποία πρέπει να ανήκεις αν δεν αντέχεις την κριτική, την σκληρότητα ή την αμηχανία» εξομολογήθηκε η 57χρονη ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην ταινία «After the Hunt» η οποία θα ξεκινήσει να προβάλλεται κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους στις 17 Οκτωβρίου.

«Συνάντησα νωρίς, όχι πολλούς, αλλά μερικούς επικριτικούς ανθρώπους που ήταν πραγματικά σκληροί και ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα πρόκληση για μένα να αποφασίσω τι είδους άτομο ήθελα να προσπαθήσω να γίνω, παρά τι είδους καριέρα ήθελα να έχω. Δεν νομίζω όμως ότι ξεκίνησα την καριέρα μου με πολλή αυτοπεποίθηση» παραδέχθηκε.

Και τόνισε: «Φυσικά, ακόμα και τότε, ένιωθα ψήγματα ευγνωμοσύνης. Σκεφτόμουν, «εντάξει, υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι τόσο δύσκολο». Τώρα όμως το βλέπω ως ένα από τα μαθήματα για τα οποία είμαι πιο ευγνώμων, επειδή απέδειξαν την αντοχή μου στον εαυτό μου.

Το να είμαι ανασφαλής ήταν εξουθενωτικό. Έτσι, αν κάποιος με ντρόπιαζε, με σταματούσε. Έμαθα λοιπόν να το διαχειρίζομαι αυτό - επειδή αυτός δεν είναι ένας κλάδος στον οποίο πρέπει να είσαι αν δεν μπορείς να ανεχτείς την κριτική ή την σκληρότητα ή αν ντρέπεσαι».