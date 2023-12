Tζούλια Ρόμπερτς για τη σχέση της με τον Μάθιου Πέρι- «Έχω μόνο καλά να θυμάμαι»

Η Τζούλια Ρόμπερτς μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση της με τον πρώην αγαπημένο της Μάθιου Πέρι και λέει ότι έχει μόνο «καλές σκέψεις και συναισθήματα» για τον αείμνηστο σταρ, ένα μήνα μετά τον θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.



Η 56χρονη ηθοποιός μίλησε για τις αναμνήσεις της από το αστέρι της σειράς «Τα Φιλαράκια » ενώ προωθούσε τη νέα της ταινία «Leave the World Behind».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κλήθηκε να κάνει μια guest εμφάνιση στη σειρά το 1996 ενσαρκώνοντας μία παιδική συμμαθήτρια του «Τσάντλερ Μπιγκ» στο επεισόδιο με τίτλο "The One After the Super Bowl".

Η ηθοποιός που έβγαινε με τον αδικοχαμένο σταρ για τρεις μήνες στα μέσα της δεκαετίας του 1990 είπε ότι έχει μόνο θετικές σκέψεις για εκείνον.

Η διάσημη σταρ που εθεάθη να βγαίνει στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα με καρό παντελόνι, μαύρο ζιβάγκο πουλόβερ και καμηλό παλτό συνοδευόμενη από τους άνδρες της ασφάλειάς της, απόλαυσε το σύντομο χρόνο της στην πετυχημένη κωμική σειρά. «Ήταν όλοι τόσο φιλόξενοι για μένα (...) και ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική στιγμή», είπε.



«Ο ξαφνικός θάνατος οποιουδήποτε τόσο νέου ανθρώπου είναι αποκαρδιωτικός», είπε. «Νομίζω ότι, ξέρετε, απλώς μας βοηθάει όλους να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε και να συνεχίσουμε με θετικό τρόπο όσο καλύτερα μπορούμε».

Αυτό που μπορεί να μην γνώριζαν τότε οι θαυμαστές της σειράς, είναι ότι η Τζούλια και ο Μάθιου είχαν μία σύντομη σχέση. Ο αείμνηστος ηθοποιός έγραψε για αυτό στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Friends, Love and the Terrible Big Thing».

Στο βιβλίο, ο Μάθιου αποκάλυψε ότι ήταν ρομαντικός και είχε εντυπωσιάσει την πρωταγωνίστρια του «Pretty Woman» πριν από την πρώτη τους συνάντηση.



«Της έστειλα τρεις ντουζίνες κόκκινα τριαντάφυλλα και η κάρτα έγραφε: «Το μόνο πιο συναρπαστικό από την προοπτική να κάνεις το σόου είναι ότι επιτέλους έχω μια δικαιολογία για να σου στείλω λουλούδια», έγραψε. Πριν γίνει συνήθεια η αποστολή SMS, το ζευγάρι χρησιμοποίησε μια άλλη γραπτή μορφή επικοινωνίας για να ανταλλάσσει μηνύματα μεταξύ τους.



«Τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα καθόμουν δίπλα στο φαξ μου και παρακολουθούσα το κομμάτι χαρτί που αποκάλυπτε αργά την επόμενη αποστολή της», εξήγησε. «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που κάποια βράδια βρισκόμουν σε κάποιο πάρτι και φλέρταρα με μια ελκυστική γυναίκα και διέκοπτα τη συζήτηση για να μπορέσω να πάω σπίτι και να δω αν είχε φτάσει νέο φαξ».



Αναπολώντας τη σχέση, είπε: «Ήταν σαν να τοποθετήθηκε σε αυτόν τον πλανήτη για να κάνει τον κόσμο να χαμογελάει, και τώρα, συγκεκριμένα, εμένα. Χαμογελούσα σαν 15χρονη στο πρώτο ραντεβού» Όταν η σταρ γύριζε το επεισόδιο της σειράς, ήταν ήδη ζευγάρι.



Σε μια εμφάνιση στο The Late Show With David Letterman, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση τους. Οι ανασφάλειες του Μάθιου ωστόσο επηρέασαν την ευτυχία τους. «Δύο μήνες αργότερα, ήμουν ελεύθερος», έγραψε. «Το ραντεβού με την Τζούλια Ρόμπερτς ήταν... πολύ για μένα. Ήμουν συνεχώς σίγουρος ότι θα χώριζε μαζί μου. Γιατί όχι; Δεν ήμουν αρκετός. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι αρκετός. Ήμουν τσακισμένος, λυγισμένος, ανάξιος για αγάπη», έγραψε o αγαπημένoς σταρ.



«Αντί να αντιμετωπίσω την αναπόφευκτη αγωνία της απώλειας της, χώρισα με την όμορφη και λαμπερή Τζούλια Ρόμπερτς», παραδέχτηκε. Το «Leave The World Behind» προβάλλεται στους κινηματογράφους και θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο Netflix από τις 8 Δεκεμβρίου.