Τα Φιλαράκια: Οι 10 άγνωστες πληροφορίες για την αγαπημένη σειρά των 90s

΄Τα «Φιλαράκια» είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς σειρές παγκοσμίως και η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα πράγματα δεν είναι γνωστά στους φανατικούς θαυμαστές της.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 στον τηλεοπτικό αέρα του NBC.

Το σόου απέκτησε αμέσως φανατικό κοινό και εξελίχθηκε γρήγορα σε μία σειρά-φαινόμενο.

Το ιδιαίτερο με αυτή τη σειρά είναι ότι ακόμη και σήμερα, 3 δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή, έχει φανατικούς θαυμαστές όλων των ηλικιών με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει αμείωτο για όλες τις «ζουμερές» λεπτομέρειες που αφορούν τη σειρά.

Για να δούμε ακόμη δέκα άγνωστες (;) πληροφορίες για την αγαπημένη σειρά.

1. Το διάσημο σιντριβάνι στους τίτλους αρχής είχε «παίξει» και αλλού

Ξεκινάμε από τους τίτλους έναρξης της σειράς. Και πιο συγκεκριμένα στο θρυλικό, πλέον, σιντριβάνι, από το οποίο ξεκινάει κάθε επεισόδιο.

Τα «Φιλαράκια»/Screenshot

Το σιντριβάνι των τίτλων έναρξης, λοιπόν, το οποίο -προς μεγάλη έκπληξη πολλών fan της σειράς, που το αναζητούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης- δεν βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, αλλά στο studio της Warner Bros στο Burbank της California, δεν έχει “πρωταγωνιστήσει” μόνο στα «Φιλαράκια».

Το ντεμπούτο του στην οθόνη το έκανε έναν χρόνο πριν την έναρξη του σόου, στην ταινία του Κένι Ορτεγκα, Hocus Pocus. Στην πραγματικότητα το σιντριβάνι βρίσκεται απόσταση αναπνοής από διάφορα άλλα sets, ενώ στο φόντο του βλέπουμε…ψεύτικα σπίτια, που συμπληρώνουν το σκηνικό.

2. Οι βασικοί πρωταγωνιστές θα ήταν 4

Όσο περίεργο και αταίριαστο και αν μάς φαίνεται τώρα, το αρχικό πλάνο της σειράς προέβλεπε την ύπαρξη τεσσάρων -και όχι έξι- βασικών ρόλων. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική σκέψη ήταν η Φοίβη και ο Τσάντλερ να εμφανίζονται στο σόου σαν βοηθητικοί ρόλοι, όπως έχουν αποκαλύψει οι υπεύθυνοι της σειράς, πλαισιώνοντας το κυρίως cast των 4 βασικών πρωταγωνιστών. Ωστόσο, με την εξέλιξη της πλοκής, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν ότι το σόου θα εστιάσει στη ζωή και των 6 φίλων.

3. Το βασικό ζευγάρι της σειράς θα ήταν η Μόνικα και ο Τζόι

Παρόλο που η Μόνικα με τον Τσάντλερ αποτελούν για πολλούς το αγαπημένο ζευγάρι της σειράς, με μία σχέση βασισμένη στην ωριμότητα και την αμοιβαία κατανόηση -σε αντίθεση με τη σχέση των Ρος και Ρέιτσελ, που από μία μεγάλη μερίδα των fans θεωρείται τοξική- η σχέση τους δεν προβλεπόταν από την αρχή της σειράς.

Το ζευγάρι της Μόνικα στη σειρά θα ήταν ο Τζόι, και μάλιστα οι δύο τους θα αποτελούσαν το κεντρικό ζευγάρι του σόου. Το αρχικό σενάριο προέβλεπε έναν σύντομο δεσμό της Μόνικα με τον Τσάντλερ, πριν εκείνη καταλήξει, τελικά, με τον Τζόι. Η χημεία, ωστόσο, της Κόρτνεϊ Κοξ με τον Μάθιου Πέρι και η θετική ανταπόκριση του κοινού απέναντι στο συγκεκριμένο love story, έπεισε τους δημιουργούς να αλλάξουν τα αρχικά τους σχέδια.

4. Η Φοίβη αρχικά θα ήταν γκοθ

Όπως έχει αποκαλύψει η Τζανίν Γκαροφάλο: «Πολύ πριν η σειρά γίνει Τα Φιλαράκια, όταν ακόμα ήταν Φίλοι Σαν Εμάς, μου είχε προταθεί ένας ρόλος, ο ρόλος ενός γκοθ κοριτσιού, ο οποίος, νομίζω, εξελίχθηκε στον ρόλο της Φοίβη». Η ίδια, μάλιστα, είχε απορρίψει τη συγκεκριμένη πρόταση.

Τα «Φιλαράκια»/Screenshot

5. Ο Τζιοβάνι Ριμπίζι έκανε δύο ρόλους στο σόου

Πριν ο Τζιοβάνι Ριμπίζι υποδυθεί τον Φρανκ Τζούνιορ, τον ετεροθαλή αδερφό της Φοίβη, ο ηθοποιός είχε πραγματοποιήσει άλλη μία εμφάνιση στη σειρά, ως ένας άλλος ρόλος. Στη δεύτερη σεζόν ο Ριμπίζι είχε κάνει ένα πέρασμα ως το αγόρι που πέταξε κατά λάθος ένα προφυλακτικό στη θήκη της κιθάρας της Φοίβη.

6. Η Τζένιφερ Άνιστον παραλίγο να μην ήταν στη σειρά

Πριν την έναρξη του σόου, η Τζένιφερ Άνιστον είχε ήδη κάνει οντισιόν για ένα άλλο sitcom και έτσι ο ρόλος της για τα «Φιλαράκια» δεν είχε «κλείσει». Οι υπεύθυνοι συνέχισαν να κάνουν οντισιόν για τον ρόλο της Ρέιτσελ.

Τα «Φιλαράκια»/Screenshot

Τελικά, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να βρουν κάποια άλλη ηθοποιό κατάλληλη για τον ρόλο. Η άλλη σειρά για την οποία είχε κάνει οντισιόν η Άνιστον ακυρώθηκε, και έτσι ο ρόλος έγινε δικός της. Ήταν η τελευταία από τους 6 βασικούς πρωταγωνιστές που έκλεισαν για τη σειρά.

7. Η Λίζα Κούντροου ζήτησε την άδεια του Μάθιου Πέρι για να δανειστεί τη φωνή του Τσάντλερ

Στο επεισόδιο “The One When Everyone Finds Out” όλοι θυμόμαστε την αντίδραση της Φοίβη, όταν βλέπει από το παράθυρο του καινούριου σπιτιού του Ρος, τον Τσάντλερ και την Μόνικα να γδύνονται στο διαμέρισμα της δεύτερης. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι πως, για το θρυλικό πλέον “My eyes! My eyes!”, η Λίζα Κούντροου, ζήτησε την άδεια του Μάθιου Πέρι για να πει την ατάκα σε “στιλ Τσάντλερ”.

8. Η Ούρσουλα, η «κακιά» δίδυμη αδερφή της Φοίβη είναι δανεισμένη από ένα άλλο σόου

Την εποχή που γυρίζονταν τα «Φιλαράκια», η Λίζα Κούντροου έκανε γυρίσματα και για ένα άλλο σόου, το Mad About You, υποδυόμενη μία σερβιτόρα, την Ούρσουλα. Αφού και τα δύο sticoms γυρίζονταν την ίδια περίοδο και λάμβαναν χώρα στην Νέα Υόρκη, οι δημιουργοί της σειράς, θεώρησαν ότι θα είχε πλάκα να εντάξουν αυτόν τον χαρακτήρα που ενσάρκωνε η Κούντροου στο άλλο σόου, ως την κακιά δίδυμη αδερφή της Φοίβη στα «Φιλαράκια».

9. Η Έλεν ΝτεΤζένερις απέρριψε τον ρόλο της Φοίβη

Ο ρόλος της Φοίβη, όπως έχουμε ήδη δει, πέρασε από 40 κύματα μέχρι να καταλήξει σε αυτό που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας ως “Φοίβη Μπουφέ”. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό, ωστόσο, είναι πως πριν η Λίζα Κούντροου πάρει τον ρόλο, οι δημιουργοί της σειράς είχαν σκεφτεί διάφορες ηθοποιούς και μη για να ενσαρκώσουν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Μία από τις προτάσεις τους ήταν και η Έλεν ΝτεΤζένερις, η οποία, όμως, απέρριψε τον ρόλο.

10. Τα Φιλαράκια «έκαναν κράτηση» στον καναπέ του Central Perk

Μία κλασσική απορία των fan της σειράς, είναι πώς γίνεται πάντα οι 6 τους να πιάνουν την καλύτερη θέση στο Central Perk, τον κεντρικό καναπέ. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, ωστόσο, σε πάρα πολλές σκηνές, πάνω στο τραπεζάκι του καναπέ υπάρχει η ταμπέλα reserved, πράγμα που σημαίνει πως το τραπέζι ήταν κρατημένο για εκείνους.

Τα «Φιλαράκια»/Screenshot

Σύμφωνα με ένα fan theory, μάλιστα, εκείνος που έκανε την κράτηση δεν ήταν άλλος από τον Γκάνθερ, κρατώντας έτσι μία θέση κοντά του, σε περίπτωση που η Ρέιτσελ ερχόταν στο μαγαζί.