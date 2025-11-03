Τζένιφερ Άνιστον: Ερωτευμένη, αγκαλιάζει τρυφερά τον αγαπημένο της και επισημοποιεί τον δεσμό τους

Γενέθλια είχε ο αγαπημένος της Τζένιφερ Άνιστον Τζιμ Κέρτις και η διάσημη ηθοποιός με μια φωτογραφία που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, επισημοποίησε κατά κάποιον τρόπο τη σχέση τους. Στην συγκεκριμένη φωτογραφία τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιά χαμογελαστοί. «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Σε λατρεύω» έγραφε η λεζάντα.

Η 56χρονη σταρ των Friends και ο 50χρονος γνωρίστηκαν - όπως είχε αποκαλύψει η ίδια - όταν τον Απρίλιο προσπαθώντας να ξεπεράσει τους φόβους της για το αεροπλάνο και τα ταξίδια, αποφάσισε να δοκιμάσει την ύπνωση.



Ο διάσημος υπνοθεραπευτής και life coach έκανε επίσης ένα ποστ στο instagram, αναρτώντας διάφορες φωτογραφίες και στην λεζάντα έγραψε: «50 και νιώθω καλά! Αναδρομή στα γενέθλια, μέρος 1ο. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για εσάς, φίλοι, οικογένεια και κοινότητα».

Η σχέση τους έγινε γνωστή για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025, όταν το περιοδικό People είχε επιβεβαιώσει ότι ''βγαίνουν χαλαρά'', λίγο μετά τις πρώτες, κοινές τους εμφανίσεις σε σκάφος στη Μαγιόρκα, ενώ σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είχε αναφερθεί ότι εκείνος τη βοηθά να χαλαρώσει και να εκτιμήσει περισσότερο όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.