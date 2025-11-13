Άνιστον: Με σλιπ και crop top αποκαλύπτει την απίστευτη σιλουέτα της στην καυτή φωτογράφιση του Elle

Η Τζένιφερ Άνιστον, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη και φωτογράφιση, ποζάρει με άκρατη αυτοπεποίθηση στον φωτογραφικό φακό του Elle και στις διάφορες λήψεις την βλέπουμε να φορά γούνα με ολόσωμο μαγιό και γυαλιά ηλίου, τζιν με λευκό πουκάμισο crop μπλούζα με σλιπ, μίνι φόρεμα και μεταξωτό νεγκλιζέ και μας υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά ότι διαθέτει ένα από τα πιο καλογυμνασμένα κορμιά της διεθνούς showbiz.

«Η κύρια αποστολή μου τώρα, είναι να κάνω πρότζεκτ που πραγματικά με εμπνέουν και με ενθουσιάζουν. Ο στόχος είναι η ποιότητα, όχι η ποσότητα και ο χρόνος που περνάω με ανθρώπους που πραγματικά με ενδιαφέρουν και θέλω να συνεργαστώ. Και τυχαίνει να είμαι πολύ τυχερή που οι φίλοι μου είναι πολύ ταλαντούχοι» εξομολογείται η ηθοποιός που έχει καταφέρει να γίνει μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες του Χόλιγουντ.

Μιλώντας για τον υπνωτιστή, συντροφό της Τζιμ Κέρτις εξηγεί: «Ο υπνωτισμός είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει. Είναι αρκετά εξαιρετικός και βοηθά πολλούς ανθρώπους. Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπεράσουν το τραύμα και τη στασιμότητά τους και να φτάσουν στη διαύγεια. Είναι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό».

Πώς ασχολήθηκε με την κωμωδία

«Όταν ήμουν 17 ή 18 ετών, έπαιζα ένα έργο του Τσέχοφ στο Λύκειο Μουσικής και Τέχνης Fiorello H. LaGuardia και Παραστατικών Τεχνών και το κοινό γελούσε. Ο καθηγητής υποκριτικής μου, μού είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να εξερευνήσεις την κωμωδία επειδή είσαι αστεία». Και θυμάμαι στην αρχή να προσβάλλομαι αρκετά, του τύπου: «Λοιπόν, δεν είμαι αστεία, είμαι ηθοποιός ». Σαν να μην μπορούσαν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Εκείνη την εποχή, είχα επικεντρωθεί στο να είμαι μια «σοβαρή» ηθοποιός. Γιατί έβλεπα κωμωδίες και σκεφτόμουν: «Α, αυτό είναι αστείο, φαίνεται εύκολο». Δεν μου φαινόταν σκληρή δουλειά. Αλλά είναι δύσκολο! Δεν είναι εύκολο» παραδέχθηκε.

Για την απώλεια του Μάθιου Πέρι

«Ήταν τόσο σοκαριστικό. Το καστ των Friends και εγώ λέγαμε πάντα: «Ελπίζουμε να μην λάβουμε ποτέ αυτό το τηλεφώνημα». Μας λείπει. Ήταν ένας λαμπρός άνθρωπος και ένα εξαιρετικό ταλέντο, αγαπήθηκε βαθιά και ήθελε την ευτυχία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Με στεναχωρεί που δεν το πέτυχε ποτέ πραγματικά, επειδή το άξιζε» ανέφερε η ηθοποιός.