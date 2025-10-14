Τζένιφερ Άνιστον: «Στο διαζύγιο των γονιών μου εγώ ήμουν απλώς ένα πιόνι»

Μια άκρως αποκαλυπτική και απολαυστική συνέντευξη έδωσε η Τζένιφερ Άνιστον και μίλησε για πολύ προσωπικά της θέματα, αλλά και για τον χώρο της υποκριτικής.

Αναφερόμενη στα παιδικά της χρόνια παραδέχθηκε ότι δεν ήταν πάντα εύκολα καθώς υπέστη τις συνέπειες του χωρισμού των γονιών της όταν ήταν εννέα ετών. «Το διαζύγιό τους δεν ήταν φιλικό με κανέναν τρόπο και ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε μεγάλη επίγνωση του πώς να συμπεριφέρεται κανείς για χάρη του παιδιού», θυμάται. «Αυτή ήταν η μικρότερη από τις ανησυχίες των γονιών μου... τους ενδιέφερε περισσότερο, πώς θα μπορούσαν να πληγώσουν ο ένας τον άλλον; Και εγώ ήμουν απλώς ένα πιόνι» εξομολογήθηκε.

Ταυτόχρονα, παραδέχεται όμως ότι η μητέρα και ο πατέρας της ήταν «αστείοι άνθρωποι» και ότι μεγάλωσε «περιτρυγυρισμένη από πολύ γέλιο». Η κωμωδία έγινε πηγή παρηγοριάς για εκείνη: αρχικά καθώς παρακολουθούσε τηλεόραση και αργότερα ως στην υποκριτική τέχνη που αποφάσισε να ακολουθήσει.

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε στο «Harper's Bazaar» και για την αξία της φιλίας στη ζωή της και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον ηθοποιό Άνταμ Σάντλερ, με τον οποίο έχει συμπρωταγωνιστήσει σε αρκετές ταινίες. «Αυτός είναι ένας άντρας που θα ξάπλωνε στις γραμμές του τρένου για μένα», λέει χαρακτηριστικά.