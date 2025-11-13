Ερίβο: Η σπαρακτική στιγμή που την εγκατέλειψε ο πατέρας της και είπε ότι δεν θέλει να την ξαναδεί

Λίγο πριν κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη ταινία Wicked: For Good που θα μας ταξιδέψει στην μαγική χώρα του Οζ, η πρωταγωνίστρια Σίνθια Ερίβο αποκάλυψε ένα θλιβερό γεγονός που συνέβη όταν ήταν παιδί και που δεν θα ξεχάσει όσο ζει. Αποξενωμένη από τον πατέρα της, τον οποίο είδε τελευταία φορά όταν ήταν 16 ετών, η ηθοποιός τονίζει ότι δεν ήταν παρών στη ζωή της για να παρακολουθήσει την άνοδο στην καριέρα της, λόγω μιας απίθανης διαμάχης για ένα εισιτήριο σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου.

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα σε δω» της είπε και έκτοτε δεν βρέθηκαν ποτέ ξανά. Η ηθοποιός στη συνέχεια έχασε κάθε επαφή με τον βιολογικό της πατέρα και παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τη ζωή, το επάγγελμά του, τις σχέσεις του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Ούτε έχει αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας. Παραδέχεται όμως ότι τον θυμάται κάθε φορά που κοιτάζεται στον καθρέφτη ή βλέπει μια φωτογραφία του εαυτού της, επειδή μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά του προσώπου - κυρίως ένα διακριτικό κενό ανάμεσα στα δύο μπροστινά τους δόντια. «Είναι ένα εξαιρετικό αστείο από το σύμπαν» λέει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, η αποδοχή της κατάστασης την έχει γλιτώσει από συναισθηματικές επιπτώσεις και την εμποδίζει να αναζητήσει απαντήσεις σχετικά με την απόφασή του να φύγει τόσο απότομα. «Δεν νομίζω ότι με εξυπηρετεί να ψάχνω απαντήσεις. Είναι ο λόγος του. Δεν αλλάζει τίποτα. Και νομίζω ότι έχω βρει το τέλος που θέλω, με τον δικό μου τρόπο. Ό,τι ήταν απαραίτητο να συμβεί μετά από εκείνη τη στιγμή, συνέβη.

Όλοι αστειεύονται ότι τα παρατάω όλα πολύ γρήγορα. Ότι τα προσπερνάω πολύ, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι απλώς επιλέγω να αναγνωρίσω ότι κάτι έχει συμβεί ή κάτι συμβαίνει και δεν το αρνούμαι. Απλώς έτσι είναι η ζωή. Αύριο είναι μια άλλη μέρα, και μεθαύριο είναι μια άλλη μέρα και η ζωή δεν σταματά στο σήμερα. Οπότε, αν το μεταφέρω αυτό στην επόμενη μέρα, μήνα, πώς θα λειτουργήσω; Πώς θα προχωρήσω; Νομίζω ότι αυτό είναι θάνατος. Το να είσαι κολλημένος» ξεκαθάρισε.