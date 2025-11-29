46 χρόνια διαφορά ηλικίας έχει ο 99χρονος Ντικ Βαν Ντάικ με την σύζυγό του, Αρλίν Σίλβερ και όμως έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες τους. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την συμπεριφορά του παιδική και λέει χαρακτηριστικά: «Συμπεριφέρομαι σαν να είμαι 13 ετών, ενώ η Αρλίν είναι πολύ πιο ώριμη».

Γνωρίστηκαν στα παρασκήνια των βραβείων SAG το 2006 και μέσα σε έξι χρόνια παντρεύτηκαν και έγιναν το ζευγάρι με την μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας στο Χόλιγουντ, καθώς εκείνος τότε ήταν 86χρόνων και η Αρλίν 40.

Μεταξύ άλλων ο ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας, χορευτής και παραγωγός εξομολογήθηκε: «Η Αρλίν μας κρατά και τους δύο «συνεχώς απασχολημένους» κάτι που με βοηθά να είμαι «ευτυχισμένος κάθε μέρα». Στην αρχή είχαν σκεφτεί ότι η διαφορά ηλικίας μπορεί να ήταν ένα πρόβλημα, από κάποια άποψη, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν.

«Με κάνει ευτυχισμένο κάθε μέρα της ζωής μου, μα κάθε μέρα. Μπορεί να με κάνει να τραγουδάω ή να χορεύω και αυτό φέρει τόση μεγάλη ευθύνη... Είμαι απλώς τυχερός» εξομολογήθηκε ο Ντικ Βαν Ντάικ.

Όπως δήλωσε στους Sunday Times: «Γνώρισα την Αρλίν το 2006 και γρήγορα έγινε η αδελφή ψυχή μου και ο έρωτας της ζωής μου. Αναμφίβολα, ο συνεχιζόμενος έρωτάς μας είναι ο πιο σημαντικός λόγος που δεν έχω μαραθεί και δεν έχω γίνει ένας ερμητικός γκρινιάρης. Η Αρλίν έχει τα μισά μου χρόνια και με κάνει να νιώθω κάπου μεταξύ των δύο τρίτων και των τριών τετάρτων της ηλικίας μου, κάτι που εξακολουθεί να λέει πολλά.»