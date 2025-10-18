Μία Γκοθ: Η δύναμη, η ευαισθησία και η νέα της ζωή ως μητέρα

Οι ταινίες τρόμου την έκαναν φαινόμενο και η επαγγελματική της πορεία από εδώ και πέρα αναμένεται να την κάνει είδωλο. Η Μία Γκοθ -που μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για την ταινία Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και πρωταγωνιστεί μαζί με τους Oscar Isaac και Jacob Elordi στην επίσης πολυαναμενόμενη ταινία Frankenstein του Guillermo del Toro, αλλά και που μέχρι τον Δεκέμβριο, θα πηγαινοέρχεται στο Λονδίνο, για τα γυρίσματα της ταινίας Star Wars: Starfighter του 2027 με συμπρωταγωνιστές τον Ryan Gosling και τον Matt Smith, ποζάρει για το εξώφυλλο του Elle και εξηγεί ότι το να συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της έχει δώσει πολλή δύναμη και την έχει κάνει να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό της.

Η παιδική της ηλικία δεν ήταν τόσο εύκολη όπως εξηγεί, καθώς η 20χρονη τότε Βραζιλιάνα, ανύπανδρη μητέρα της, την πήγε στη Βραζιλία για να ζήσει με τη γιαγιά της, ενώ όταν έφθασε 5 ετών, η μητέρα της - η οποία εργαζόταν ως σερβιτόρα για μεγάλο μέρος της παιδικής ηλικίας της Γκοθ - την μετέφερε πίσω στο Λονδίνο, μόνο και μόνο για να ξεριζωθεί ξανά λίγα χρόνια αργότερα προκειμένου να μείνουν στη Νέα Σκωτία, όπου ο πατέρας της Γκοθ εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού με πάγο. Η περίοδος αποδείχθηκε δύσκολη και αποπροσανατολιστική, καθώς άλλαζε συνεχώς σχολεία, όπως θυμάται.

Alter Ego

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βρέθηκε να κατασκευάζει ιστορίες για τη ζωή της, λέγοντας στους συμμαθητές της ότι η μητέρα της ήταν νευροχειρουργός ή ότι ήταν απόγονος του Βίνσεντ βαν Γκογκ. Επίσης έψαχνε προσεκτικά τους καταλόγους των ΙΚΕΑ, επιλέγοντας υπνοδωμάτια και κουζίνες για να γεμίσει τα σπίτια των φανταστικών χαρακτήρων που δημιουργούσε στο μυαλό της - alter ego, τους αποκαλεί - για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της παιδικής της ηλικίας.

«Πηγαίναμε από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά τίποτα δεν ήταν ποτέ πραγματικά δικό μας και τίποτα δεν ήταν ποτέ μόνιμο. Και λαχταρούσα τόσο απεγνωσμένα ένα σπίτι» παραδέχεται. Οι ιστορίες που έφτιαχνε της παρείχαν ασφάλεια. Έμοιαζαν με υποκριτική· έμοιαζαν με παιχνίδι. «Νομίζω ότι με έκαναν να νιώθω ότι έχω περισσότερο τον έλεγχο και ότι δεν ήμουν αμέτοχη στην κατάσταση που συνέβαινε. Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό τώρα επειδή είμαι τόσο απομακρυσμένη από αυτήν την εποχή. Αλλά τότε, υπήρχε πολλή ντροπή» εξομολογείται.

(Photo by Rindoff/Le Segretain/French Select/Getty Images)

Όταν η Γκοθ ήταν 12 ετών, αυτή και η μητέρα της εγκαταστάθηκαν ξανά στο Λονδίνο. Δύο χρόνια αργότερα, ενώ παρακολουθούσε ένα μουσικό φεστιβάλ στο Victoria Park, τράβηξε την προσοχή της φωτογράφου μόδας Gemma Booth, η οποία τη βοήθησε να ξεκινήσει καριέρα μοντέλου. Μέχρι τα 18 της, εξασφάλισε τον πρώτο της ρόλο στην υποκριτική, στην ταινία Nymphomaniac: Vol. II του Lars von Trier, μια δουλειά που βρήκε λίγες εβδομάδες αφότου τελείωσε το αγγλικό γυμνάσιο.

«Έβλεπα την υποκριτική ως έναν τρόπο να ξεφύγω από την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Αυτό ήταν που με έκανε να δουλέψω τόσο σκληρά. Ήταν η κινητήρια δύναμή μου. Αν αυτό δεν λειτουργούσε, τότε θα επέστρεφα σε όλα αυτά που ζούσα και δεν ήθελα να το αφήσω να συμβεί. Οπότε αυτό πρέπει να λειτουργήσει. Δεν υπήρχε σχέδιο Β. Έπρεπε να κάνω ό,τι χρειαζόταν για να βγει η σκηνή καλή και να βεβαιωθώ ότι είμαι αρκετά καλή ως ηθοποιός» παραδέχεται.

Η κόρη μου είναι το σπίτι μου

Η ηθοποιός τόνισε επίσης ότι δεν θα άλλαζε τίποτα από όλα αυτά που έχει ζήσει. «Είμαι περήφανη για όσα περάσαμε και που καταφέραμε να επιβιώσουμε. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι το σπίτι μου» εξηγεί.

Η Μία Γκοθ δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν διαβάζει σχόλια και είναι «εντελώς άσχετη» σε ό,τι έχει να κάνει με πράγματα που ισχυρίζονται οι άνθρωποι γι' αυτήν στο διαδίκτυο. «Έχω αρκετά σκληρό δέρμα και έχω μια καλή ζωή. Είμαι ευτυχισμένη. Οπότε τέτοια πράγματα δεν με επηρεάζουν» εξομολογείται.

Και κλείνει τη συνέντευξη, μιλώντας για ακόμα μια φορά για την κόρη της. «Ελπίζω πραγματικά να είμαι κάτι σταθερό γι' αυτήν. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή της, να μπορεί να επιστρέψει σε μένα. Ανεξάρτητα από την ηλικία της -αν έχει μια άθλια σχέση ή κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά- να μπορεί πάντα να γυρίσει σπίτι. Και θα έχει πάντα ένα κρεβάτι να κοιμηθεί και ένα σπιτικό φαγητό».