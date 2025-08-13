Η αμήχανη στιγμή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο - Δεν τον αναγνώρισαν και τον σταμάτησαν για έλεγχο

Είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του πλανήτη και ένας από τους μεγαλύτερους καρδιοκατακτητές του Χόλιγουντ. Κι όμως, ακόμη και αυτός μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Ο λόγος για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος στη διάρκεια των διακοπών του στην Ίμπιζα έζησε μια αμήχανη στιγμή, καθώς άνδρες ασφαλείας δεν τον αναγνώρισαν και τον σταμάτησαν προκειμένου να περάσει από έλεγχο.

Σε βίντεο που παρουσιάζει η Daily Mail στη συνδρομητική της έκδοση, ο 50χρονος ηθοποιός και οι φίλοι του φαίνονται να κρατούνται από αστυνομικούς πριν εισέλθουν σε ένα πάρτι τεκίλας στην Ίμπιζα. Ο Ντι Κάπριο, φορώντας μαύρα ρούχα και με το χαρακτηριστικό καπέλο του μπέιζμπολ και μια αλυσίδα, σκρολάρει στο τηλέφωνό του καθώς περιμένει τη σειρά του για να τον ελέγξουν.



Μια γυναίκα στο βάθος ακούγεται να λέει: «Με ψάχνουν πυρετωδώς αυτή τη στιγμή».

Δεν έχει καταστεί σαφές πάντως, αν η γυναίκα που ακούγεται είναι η σύντροφος του Ντι Κάπριο, το 27χρονο μοντέλο Vittoria Ceretti, η οποία ήταν μαζί του στην Ίμπιζα.



Ωστόσο, άτομο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, δήλωσε στην Page Six ότι η αστυνομία δεν έκανε έλεγχο στον διάσημο ηθοποιό.

Leonardo DiCaprio suffers embarrassment as he’s stopped and searched by police who don’t recognize him https://t.co/wiClCI6YrA pic.twitter.com/xZbFMOmXAh — Page Six (@PageSix) August 13, 2025

«Κάθε άτομο εξετάστηκε προσεκτικά και ταυτοποιήθηκε», είπε η πηγή, που εξήγησε ότι οι Ισπανοί αστυνομικοί αρχικά δεν αναγνώρισαν τον Ντι Κάπριο.



«Είναι αστείο, τον κοίταξαν διστακτικά και μετά μπήκε μέσα!» συνέχισε.

Στον Τράβις Σκοτ απαγορεύτηκε η είσοδος στο αποκλειστικό πάρτι που διοργανώθηκε σε μια ιδιωτική βίλα, αναφέρει η Daily Mail, αλλά άλλες διασημότητες που κατάφεραν να μπουν ήταν η Κένταλ Τζένερ και ο καλύτερος φίλος του Ντι Κάπριο, Τόμπι Μαγκουάιρ.



Ο Ντι Κάπριο είναι συχνός επισκέπτης της Ίμπιζα και έχει κάνει διακοπές στη χώρα αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αυτός και η Ceretti φωτογραφήθηκαν να ταξιδεύουν με το γιγαντιαίο γιοτ του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες στο ισπανικό νησί.

