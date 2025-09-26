Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκάλυψε το όνομα που «απείλησε» την καριέρα του - «Πάνω από το πτώμα μου»

Αν νομίζατε πως οι σταρ του Χόλιγουντ ξεκίνησαν την πορεία τους με… άνεση και λάμψη, ξανασκεφτείτε το. Γιατί ακόμα και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo diCaprio ) ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του πλανήτη, πέρασε από εκείνη τη γνωστή φάση του: «μήπως να αλλάξεις όνομα;». Και το χειρότερο; Η πρόταση ήταν… Lenny Williams.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε πρόσφατα στο δημοφιλές podcast «New Heights» των αδελφών Jason και Travis Kelce, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Benicio del Toro, και αποκάλυψε με χιούμορ μια ιστορία από τα πρώτα βήματα της καριέρας του που – όπως φάνηκε – τους έκανε όλους να… «κλαίνε» από τα γέλια.

Συγκεκριμένα αποκάλυψε πως στην αρχή της καριέρας του ένας ατζέντης του πρότεινε να αλλάξει όνομα, κάτι που αν είχε αποδεχτεί ίσως και να μην ήταν αυτός που είναι σήμερα.

«Βρήκα επιτέλους έναν ατζέντη. Και μου λέει: «Το όνομά σου είναι πολύ… εθνικό. Κι εγώ του απαντάω: Τι εννοείτε; Είναι Leonardo DiCaprio. Κι εκείνος λέει: Δεν πρόκειται να σε προσλάβουν ποτέ. Από δω και πέρα θα σε λένε Lenny Williams».

Στο ίδιο επεισόδιο καλεσμένος βρισκόταν και ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία One Battle After Another, Benicio del Toro, ενώ οι αδελφοί Kelce ξέσπασαν σε γέλια όταν ο σταρ του Wolf of Wall Street αποκάλυψε το προτεινόμενο ψευδώνυμο.

Ο DiCaprio εξήγησε πώς προέκυψε το όνομα: «Τους λέω: Τι είναι το Lenny; Ήμουν 12 ή 13. Και μου λένε: Πήραμε το μεσαίο σου όνομα και το κάναμε πιο… εύπεπτο. Τώρα είσαι ο Lenny». Όπως είπε, ο πατέρας του αντέδρασε αμέσως και έντονα: «Ο πατέρας μου είδε μια φωτογραφία με αυτό το όνομα, την έσκισε και είπε: Μόνο πάνω από το πτώμα μου».

Ο Benicio del Toro αποκάλυψε πως είχε μια παρόμοια εμπειρία: «Κι εγώ έζησα κάτι αντίστοιχο. Μου είχαν πει: “Θα είσαι ο Benny Del.”». «Benny Del;», ρώτησαν έκπληκτοι οι DiCaprio και οι αδελφοί Kelce. «Lenny Williams, Benny Del» επανέλαβε ο DiCaprio γελώντας. Ο Jason Kelce πρόσθεσε με χιούμορ: «Αυτό το podcast σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο με Lenny Williams και Benny Del, να το ξέρετε!».

Δείτε βίντεο: