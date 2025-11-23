Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν μιλάει για την σχέση του με τα social media, εξηγεί την οπτική του για το πώς μπορεί ένας ηθοποιός να είναι πρωταγωνιστής το 2025 και αποκαλύπτει ότι λατρεύει τα κινούμενα σχέδια.

Ο ηθοποιός είχε την τύχη - ή την ατυχία, ανάλογα με την οπτική γωνία- να καθιερωθεί λίγο πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνουν καθοριστικός παράγοντας για τους διευθυντές κάστινγκ. «Φίλε, γεννήθηκα το '87. Είμαι αυτή η γέφυρα ανάμεσα στο να ξέρω πώς ήταν χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και να κατανοώ τον αντίκτυπο που έχουν σήμερα» εξηγεί και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν έχει Snapchat ή Tik Tok και ότι προσπαθεί να είναι παρών για τους θαυμαστές του χωρίς όμως να τους δίνει συνεχώς σόου. «Αυτή είναι μια ισορροπία που προσπαθώ πάντα να βρω - απλώς προσπαθώ να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου» εξομολογείται.

Για να είναι ένας ηθοποιός πρωταγωνιστής το 2025, πρέπει να είναι αξιόπιστος, λέει ο Τζόρνταν που στο παρελθόν έχει μιλήσει για τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, τον Τομ Κρουζ και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και έχει παραδεχθεί πόσο τους θαυμάζει. «Υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο συνέπειας που πρέπει να έχεις. Μερικές από τις πιο σταθερές καριέρες, ήταν αυτές που είχαν ισχυρή βάση και είχαν ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου» τονίζει στη συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair.

Παρότι με το διαδίκτυο δεν τα πάει πολύ καλά, έχει μια αίσθηση του τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν. «Νομίζω ότι ο κόσμος εξακολουθεί να εκπλήσσεται που μου αρέσουν τα anime, τα οποία είναι αρκετά άγρια. Νιώθω ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαι εντελώς φαν των κινουμένων σχεδίων. Άσκησαν τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην παιδική μου ηλικία και στη ζωή μου σήμερα» εξομολογείται.