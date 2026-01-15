Και έτσι απλά… η τηλεοπτική Κάρι Μπράντσο στη «σκιά» λουκέτου ενός κολοσσού της πολυτέλειας

Η σύνδεση της Κάρι Μπράντσο με το Saks Fifth Avenue δεν είναι τυπική ούτε συμβολαιογραφική. Είναι πολιτισμική. Στο Sex and the City και αργότερα στο And Just Like That…, η Κάρι λειτούργησε ως το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής καταναλωτικής πολυτέλειας στη Νέα Υόρκη. Το Saks, ως εμβληματικό πολυκατάστημα της Fifth Avenue, ήταν μέρος αυτού του κόσμου: όχι απαραίτητα ως σκηνικό σε κάθε επεισόδιο, αλλά ως σύμβολο τρόπου ζωής.



Τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές των 00s, η Κάρι ενσάρκωνε τη φαντασίωση της γυναίκας που ζει, δουλεύει και ψωνίζει στη Νέα Υόρκη. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα –όπως το Saks– αντιπροσώπευαν ακριβώς αυτό: τη βιτρίνα της επιτυχίας, της ανεξαρτησίας, της «μεγάλης ζωής».

Πως η Carrie «σκότωσε» τα Saks

Στο And Just Like That… η Κάρι παραμένει style icon, αλλά όχι πια καταναλωτικό πρότυπο. Η απόστασή της από τα μεγάλα πολυκαταστήματα δεν είναι τυχαία. Αντανακλά την αλλαγή νοοτροπίας: η πολυτέλεια δεν ορίζεται πια από τη βιτρίνα, αλλά από την επιλογή, την εμπειρία και –συχνά– την αποστασιοποίηση από την υπερβολή.

Δεν χρειάστηκε λουκέτο για να ακουστεί ο ήχος. Χρειάστηκε μόνο μια σκηνή. Η Carrie Bradshaw περνά, κοιτά, δεν μπαίνει. Και κάπως έτσι το Saks γίνεται σύμβολο ενός κόσμου που δεν πεθαίνει θεαματικά, απλώς ξεθωριάζει.

Στο And Just Like That…, η Carrie Bradshaw παραμένει fashion icon. Όχι όμως και fashion καταναλώτρια όπως τη γνωρίσαμε. Η απουσία της από τα εμβληματικά πολυκαταστήματα της Νέας Υόρκης δεν είναι τυχαία. Είναι statement.



Όχι επειδή «φταίει» η Carrie, αλλά επειδή η τηλεόραση έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: αποτύπωσε το πνεύμα της εποχής. Και η τάση της εποχής λέει ότι το luxury shopping, όπως το μάθαμε στα ‘90s, δεν είναι πια όνειρο, είναι συνήθεια που κουράστηκε.

Τι συμβαίνει πραγματικά με το Saks

Η Saks Fifth Avenue και ο όμιλος Saks Global μπήκαν σε καθεστώς αναδιάρθρωσης. Με απλά λόγια: όχι τέλος, αλλά επανεκκίνηση υπό πίεση.

Το μοντέλο των luxury department stores δέχεται εδώ και χρόνια χτυπήματα:

Οι καταναλωτές στρέφονται σε μάρκες που πουλάνε απευθείας στον καταναλωτή

Η μεταπώληση και η επιλεγμένη πολυτέλεια κερδίζουν έδαφος.

Το «πάω Fifth Avenue για εμπειρία» δεν συγκινεί όπως παλιά.

Η Carrie δεν το προκάλεσε. Το επιβεβαίωσε.

Από φαντασίωση σε μουσειακό είδος

Κάποτε, το Saks ήταν στάτους. Σακούλα με βάρος, όνομα με αίγλη. Σήμερα, για τη Gen Z και τους millennials, το luxury είναι αλλού: σε drops, collaborations, Instagram στιγμές και βιωσιμότητα (ή έστω στην ιδέα της).

Η σειρά κάνει κάτι αμείλικτο αλλά έντιμο: δεν προσποιείται ότι ο χρόνος δεν πέρασε. Ούτε για τις ηρωίδες, ούτε για την πόλη, ούτε για το retail.

Γιατί έγινε viral το «σκότωσε η Carrie το Saks;»

Γιατί πονάει. Γιατί η Carrie ήταν πάντα βαρόμετρο πολιτισμού. Όταν άλλαξε εκείνη, άλλαξε και η φαντασίωση της Νέας Υόρκης. Και όταν μια fashion ηρωίδα δεν χρειάζεται πια το Saks, τότε το πρόβλημα δεν είναι η σειρά, είναι η αγορά.

Το πραγματικό συμπέρασμα

Η Carrie Bradshaw δεν έριξε το Saks. Απλώς δεν το χρειάζεται πια. Και αυτό, στην ποπ κουλτούρα και στο εμπόριο, είναι χειρότερο από ένα κλείσιμο με κορδέλες. Το Saks μπορεί να επιβιώσει.

Η εποχή που εκπροσωπούσε όμως, μάλλον έχει ήδη φύγει, χωρίς τακούνια, χωρίς σακούλες, χωρίς επιστροφή.Και κάπως έτσι, το fashion statement έγινε οικονομικός δείκτης.