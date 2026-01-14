«Κανόνι» σε κολοσσό της πολυτέλειας ταράζει το παγκόσμιο λιανεμπόριο - Λουκέτο μετά από 158 χρόνια

Η αυλαία πέφτει –τουλάχιστον προσωρινά– για έναν από τους πιο εμβληματικούς ομίλους πολυτελούς λιανεμπορίου στις ΗΠΑ. Η Saks Global, ιδιοκτήτρια των Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman, ανακοίνωσε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ότι υπέβαλε αίτηση πτώχευσης προκειμένου να υπαχθεί στην προστασία του πτωχευτικού νόμου των ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη πτώχευση μεγάλης αλυσίδας λιανεμπορίου μετά την πανδημία – και έρχεται μόλις έναν χρόνο μετά τη φιλόδοξη συγχώνευση των τριών ιστορικών brands κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα.

Reuters

Από σύμβολο της Fifth Avenue, σε αγώνα επιβίωσης

Η Saks Fifth Avenue, ναός της μόδας και διαχρονικό σύμβολο της Νέας Υόρκης, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ελίτ. Από τον Γκάρι Κούπερ μέχρι τη Γκρέις Κέλι, το κατάστημα της Fifth Avenue ταυτίστηκε με τη χρυσή εποχή της αμερικανικής πολυτέλειας.

Όμως, η μεταπανδημική πραγματικότητα αποδείχθηκε αμείλικτη: Η εκρηκτική άνοδος των online πωλήσεων, η στροφή των ίδιων των οίκων πολυτελείας στα δικά τους mono-brand καταστήματα και η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες «ροκάνισαν» τον παραδοσιακό ρόλο των πολυκαταστημάτων.

Reuters

Ένα brand 158 ετών

Το εμβληματικό κατάστημα Saks Fifth Avenue ιδρύθηκε το 1867 από τον πρωτοπόρο του λιανεμπορίου Andrew Saks, φιλοξενώντας διαχρονικά οίκους όπως Chanel, Brunello Cucinelli και Burberry. Η λάμψη, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει τις οικονομικές πιέσεις.

Στα ράφια της Saks Fifth Avenue, της Neiman Marcus και της Bergdorf Goodman, ο όμιλος Saks Global είχε συγκεντρώσει την «αφρόκρεμα» της παγκόσμιας πολυτέλειας, με συλλογές από κορυφαίους οίκους ένδυσης και αξεσουάρ όπως οι Chanel, Prada, Gucci, Burberry, Saint Laurent, Balmain, Alexander McQueen, Brunello Cucinelli, αλλά και brands υψηλής ζήτησης σε παπούτσια και αξεσουάρ όπως οι Christian Louboutin, Jimmy Choo και The Row.

Reuters

Παράλληλα, στον τομέα της ομορφιάς, τα καταστήματα φιλοξενούσαν premium καλλυντικά και skincare από ονόματα όπως La Prairie, Sisley-Paris και Charlotte Tilbury, ενώ σημαντικό μέρος του τζίρου προερχόταν από shop-in-shop συνεργασίες και curated συλλογές, ένα μοντέλο που όμως πιέστηκε έντονα τα τελευταία χρόνια από τη στροφή των ίδιων των οίκων στην απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό, μέσω ιδιόκτητων καταστημάτων.

Η εταιρεία κατέθεσε εθελούσια αίτηση πτώχευσης σε δικαστήριο του νότιου τομέα του Τέξας, διευκρινίζοντας ότι τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και η λειτουργία συνεχίζεται κανονικά.



Η Saks Global δεσμεύεται για:

την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών,

τη μελλοντική πληρωμή των προμηθευτών,

τη διατήρηση μισθών και κοινωνικών παροχών για τους εργαζομένους.

Όπως προκύπτει η εταιρεία δεν κατεβάζει ρολά – προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.

Reuters

Ανάσα ρευστότητας 1,75 δισ. δολαρίων

Καθοριστικό ρόλο στο σχέδιο διάσωσης παίζει η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 1,75 δισ. δολαρίων από τους πιστωτές της. Υπό την αίρεση της δικαστικής έγκρισης, το πακέτο αυτό –σύμφωνα με την εταιρεία– θα δώσει την απαραίτητη ρευστότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας και την υλοποίηση πρωτοβουλιών ανάκαμψης.

Μήνυμα προς όλη την αγορά πολυτελείας

Η πτώχευση της Saks Global λειτουργεί ως ηχηρό καμπανάκι για ολόκληρο τον κλάδο: ούτε τα ιστορικά brands ούτε τα βαρύγδουπα ονόματα αρκούν, όταν το μοντέλο αλλάζει πιο γρήγορα από τις βιτρίνες. Στην εποχή του direct-to-consumer και του luxury e-commerce, ακόμα και οι «ιεροί ναοί» της Fifth Avenue καλούνται να επανεφεύρουν τον εαυτό τους – αλλιώς, να περάσουν από το ταμείο της ιστορίας.