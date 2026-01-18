Louis Vuitton, Chanel, Hermès: Γιατί η Ελλάδα γίνεται cash machine της παγκόσμιας πολυτέλειας

Η Ελλάδα δεν είναι απλώς «ωραίος προορισμός». Για τα μεγάλα luxury houses μετατρέπεται σε αγορά μετρητών. Αυτό καταγράφει και η νέα έκθεση Virtuoso’s 2026 Luxe Report, που χαρτογραφεί τις επιλογές των πιο εύπορων ταξιδιωτών παγκοσμίως: Αθήνα και ελληνικά νησιά συγκαταλέγονται στους κορυφαίους luxury προορισμούς για το 2026.

Η Αθήνα κάλυψε το «κενό» της Μυκόνου

Το 2025 έσπασε το μοτίβο των προηγούμενων ετών. Η Μύκονος παρουσίασε απώλειες σε διψήφιο ποσοστό, όμως η Αθήνα αποδείχθηκε απρόσμενα ισχυρή. Η Βουκουρεστίου –το ελληνικό Quadrilatero della Moda– κράτησε όρθια τα ταμεία των πολυτελών brands.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι παραμένουν οι πιο γενναιόδωροι καταναλωτές, με Ισραηλινούς, Τούρκους και Άραβες να συμπληρώνουν το παζλ. Την ίδια στιγμή, η αραβική αγορά κάλυψε μέρος του κενού που άφησε η Ασία.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: στο α’ εξάμηνο του 2025, οι tax free συναλλαγές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 36%, ενώ η συνολική αξία τους ενισχύθηκε κατά 17%, σύμφωνα με τη Global Blue.

Louis Vuitton: 78 εκατ. ευρώ τζίρος και ρεκόρ μερισμάτων

Η ελληνική θυγατρική της Louis Vuitton κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 77,81 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το 2023. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 17,6 εκατ. ευρώ (+21,4%), καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις πιο κερδοφόρες αγορές του ομίλου LVMH.

Η φυσική παρουσία είναι στρατηγική: flagship στη Βουκουρεστίου, boutique στη Μαρίνα Βουλιαγμένης και εποχική παρουσία σε Μύκονο και Nammos Village.

Chanel: +40% τζίρος σε έναν χρόνο

Η Chanel στην Ελλάδα αποδεικνύεται business υψηλής απόδοσης. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος Linea Piu έκλεισε το 2024 με τζίρο 38,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 39,7%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ. Το άνοιγμα νέων καταστημάτων στη Βουκουρεστίου και στο Nammos Village ενίσχυσε κατακόρυφα τις επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η φυσική παρουσία σε «σωστά» σημεία κάνει τη διαφορά.

Hermès - Birkin - Dior και Prada

Η Hermès κατέγραψε το 2024 τζίρο 22,35 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα (+27,6%), με καθαρά κέρδη σχεδόν 4 εκατ. ευρώ. Σε βάθος πενταετίας, η Hermès Greece έχει διανείμει μερίσματα 11,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κερδοφορία της χώρας.



Η Dior έκλεισε το 2024 με κύκλο εργασιών 38,35 εκατ. ευρώ (+19%), ενώ συνολικά οι δύο ελληνικές της θυγατρικές άθροισαν πωλήσεις 62,8 εκατ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το νέο κατάστημα στην Astir Marina.

Την ίδια στιγμή, η –με αιχμή τη Miu Miu– σημείωσε αύξηση τζίρου 34,6%, με τις πωλήσεις να εκτινάσσονται χάρη σε Αμερικανούς, Άραβες και Έλληνες καταναλωτές.

Rolex: πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Η Rolex στην Ελλάδα ξεπέρασε το 2024 τα 100 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών, με καθαρά κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ και μερίσματα 7 εκατ. ευρώ προς τη μητρική.

Συμπέρασμα

Η Ελλάδα δεν «φιλοξενεί» απλώς την παγκόσμια πολυτέλεια. Τη χρηματοδοτεί. Και όσο οι big spenders ψωνίζουν Birkin, Rolex και Louis Vuitton με θέα την Ακρόπολη ή τις μαρίνες της Βουλιαγμένης, τα ultra luxury brands θα συνεχίσουν να βλέπουν τη χώρα ως ένα από τα πιο ασφαλή bets της Ευρώπης.