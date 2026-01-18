Πώς η Gen Z ανεβάζει τις τιμές στα πολυτελή ρολόγια

Ανοδική τροχιά καταγράφει η δευτερογενής αγορά πολυτελών ρολογιών, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχε να δει εδώ και δύο χρόνια. Ο βασικός καταλύτης δεν είναι άλλος από τη μόδα – και πιο συγκεκριμένα, από τις επιλογές των διασημοτήτων που επηρεάζουν πλέον άμεσα τη ζήτηση και τις τιμές.



Σύμφωνα με τον Bloomberg Subdial Watch Index, ο δείκτης που παρακολουθεί τα 50 ρολόγια με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών παγκοσμίως, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 8% μέσα στο 2025. Παρά τη μικρή διόρθωση τον Νοέμβριο, η εορταστική περίοδος έφερε ισχυρή ανάκαμψη, οδηγώντας τον δείκτη στο υψηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2023.

Η «στροφή» στα μικρά και κομψά ρολόγια

Η αγορά δείχνει να απομακρύνεται από τα βαριά, ατσάλινα αθλητικά μοντέλα και να στρέφεται σε ρολόγια επίσημης ένδυσης και κοσμηματικού χαρακτήρα. Πρόκειται για μια τάση που ευθυγραμμίζεται με τις επιλογές διασημοτήτων όπως η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, οι οποίοι εμφανίζονται συχνά με μικρότερα, διακριτικά ρολόγια, αμφισβητώντας το μέχρι πρότινος κυρίαρχο trend των υπερμεγεθών σχεδίων.

«Βλέπουμε ξεκάθαρη τάση προς μικρότερα ρολόγια σε στυλ κοσμήματος», σημειώνει η Christy Davis, συνιδρύτρια της πλατφόρμας Subdial, περιγράφοντας μια αγορά που αλλάζει γενιά – και χαρακτήρα.

Η Gen Z αλλάζει τους κανόνες

Καθοριστικός είναι ο ρόλος των νεότερων αγοραστών. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Chrono24, το μερίδιο της Cartier στις δαπάνες της Gen Z αυξήθηκε στο 7,9% το 2025, από μόλις 2,1% το 2018. Στο σύνολο των ηλικιακών ομάδων, το ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε.

Αντίθετα, τα ογκώδη αθλητικά μοντέλα από brands όπως η Rolex δείχνουν σημάδια κόπωσης. «Η αγορά πέρασε έντονες διακυμάνσεις και αρκετοί αγοραστές εμφανίζονται πλέον απογοητευμένοι», αναφέρει η Davis, υπογραμμίζοντας ότι καταρρέουν και τα παραδοσιακά όρια φύλου: γυναίκες επιλέγουν μεγαλύτερα ρολόγια, ενώ άνδρες στρέφονται σε μικρότερα, πολύτιμα κομμάτια.

Δημοπρασίες που γράφουν ιστορία

Η τάση αποτυπώνεται καθαρά και στις δημοπρασίες. Η ανεξάρτητη ωρολογοποιία F.P. Journe κατέγραψε εντυπωσιακές υπερβάσεις εκτιμήσεων μέσα στο 2024. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το προσωπικό πρωτότυπο F.P. Journe FFC του Francis Ford Coppola, που πουλήθηκε έναντι 10,8 εκατ. δολαρίων στη Νέα Υόρκη, από αρχική εκτίμηση λίγο πάνω από το 1 εκατ. δολάρια.



Σύμφωνα με στοιχεία της Subdial, τα ρολόγια της F.P. Journe έκλεισαν το 2024 έως και 120% πάνω από τις εκτιμήσεις τους, επιβεβαιώνοντας ότι η κομψότητα –και όχι ο όγκος– είναι πλέον το νέο «νόμισμα» στη δευτερογενή αγορά.