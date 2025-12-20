Τάβλι, ντάμα και σκάκι γίνονται πολυτέλεια με την υπογραφή Dior, Louis Vuitton και Τiffany

Οι μεγάλοι οίκοι μόδας ξαναστήνουν το σαλόνι ως σκηνή συνύπαρξης και μετατρέπουν τα επιτραπέζια παιχνίδια σε αντικείμενα σύγχρονης πολυτέλειας. Οι γιορτές, τελικά, επιστρέφουν εκεί όπου ξεκίνησαν: στο σπίτι.



Υπάρχει μια σπάνια ανακούφιση στη στιγμή που κλείνει η πόρτα πίσω μας τις γιορτές. Το έξω μένει έξω. Ο θόρυβος, τα deadlines, η μόνιμη ταχύτητα. Και τότε, μέσα στο σαλόνι, γύρω από ένα τραπέζι, επιστρέφει κάτι γνώριμο και ταυτόχρονα απολύτως επίκαιρο: το παιχνίδι. Όχι ως παιδική συνήθεια, αλλά ως τελετουργία συνύπαρξης. Εκεί ακριβώς αποφάσισε να μπει η μόδα. Και όχι διακριτικά.

Όταν το παιχνίδι γίνεται δήλωση τρόπου ζωής

Τα επιτραπέζια, οι τράπουλες, το σκάκι και το ντόμινο παύουν να είναι απλώς μέσα ψυχαγωγίας. Μετατρέπονται σε αντικείμενα σχεδιασμού, σε κομμάτια που «στέκονται» στο σαλόνι όπως ένα art book ή ένα συλλεκτικό βάζο. Οι μεγάλοι οίκοι τα αντιμετωπίζουν ως μέρος του art de vivre: αισθητική, χειροποίητη δεξιοτεχνία και μια ήσυχη επιστροφή στο σπίτι.



Κυρίως όμως, λειτουργούν ως αφορμή. Για να καθίσουμε αντικριστά. Να μιλήσουμε. Να γελάσουμε. Να μοιραστούμε χρόνο κάτι που σήμερα μοιάζει πιο ακριβό κι από την πολυτέλεια.

Dior: το τάβλι ως art de vivre

Η Dior επανερμηνεύει το τάβλι μέσα από ένα σετ επενδυμένομε δέρμα σε μπλε και μπρονζέ αποχρώσεις. Τα πούλια, χαραγμένα με αστέρια, παραπέμπουν διακριτικά στην κληρονομιά του οίκου. Δεν είναι απλώς παιχνίδι, είναι διακοσμητικό αντικείμενο που μπορεί να μείνει ανοιχτό στο τραπέζι του σαλονιού. Η τιμή του αγγίζει τα 2.800 ευρώ, και δηλώνει ξεκάθαρα ότι εδώ μιλάμε για στάση ζωής.

Louis Vuitton: παιχνίδι με λογική ταξιδιού

Η Louis Vuitton βλέπει το παιχνίδι όπως βλέπει και το ταξίδι: ως εμπειρία. Το Vivienne Adventures Box θυμίζει μικρό μπαούλο με το εμβληματικό μονόγραμμα και φιλοξενεί οκτώ κλασικά γαλλικά παιχνίδια. Κάθε ένα έχει επανασχεδιαστεί με αναφορές στη μασκότ Vivienne και χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από τον κόσμο. Παιχνίδι, συλλεκτικό αντικείμενο και travel heritage σε ένα.

Τiffany & Co.: τρίλιζα με κοσμηματική ακρίβεια

H Tiffany & Co. μετατρέπει την τρίλιζα σε αντικείμενο υψηλής αισθητικής. Βάση από καρυδιά, σχέδιο από ασήμι sterling και πιόνια που αντικαθίστανται από ασημένιες σφαίρες και σφαίρες αμαζονίτη στο εμβληματικό Tiffany blue. Περισσότερο κόσμημα παρά παιχνίδι — και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο.

Prada: η βραδιά παιχνιδιού ως fashion statement

Tο τάβλι της Prada, σε κόκκινο, λευκό και μαύρο, είναι επενδυμένο με δέρμα saffiano. Τα ζάρια φιλοξενούνται σε ειδικά κουτιά-σέικερ, τα πούλια ακολουθούν αυστηρή γεωμετρία και το αποτέλεσμα είναι λιτό, ψυχρό και απολύτως Prada. Τιμή: 5.500 ευρώ. Η βραδιά παιχνιδιού γίνεται δήλωση.

Bottega Veneta: ήσυχη πολυτέλεια σε Jenga

Η Bottega Veneta αναβαθμίζει το Jenga με τουβλάκια από ιταλική καρυδιά και χρωματιστό ξύλο, χαραγμένα με το λογότυπο του οίκου. Το σετ φιλοξενείται σε δερμάτινη θήκη intreccio. Ένα παιχνίδι ισορροπίας που μετατρέπεται σε αντικείμενο συλλογής, με τιμή 5.200 ευρώ.

Ralph Lauren: το παιχνίδι ως τελετουργία

Η Ralph Lauren Home επαναφέρει το σκάκι και τη ντάμα σε σκηνικό διαχρονικής κομψότητας. Δερμάτινες επιφάνειες, χειροποίητη ραφή, custom πιόνια με μεταλλικό φινίρισμα. Ένα σετ που θυμίζει ιδιωτικές λέσχες και βιβλιοθήκες, όπου το παιχνίδι είναι μέρος της καθημερινής ιεροτελεστίας. Τιμή: 2.695 ευρώ.

Miu Miu: pop κουλτούρα στο τραπέζι

Η Miu Miu πηγαίνει αλλού το παιχνίδι. Το UNO επανερμηνεύεται με pop αισθητική και υπογραφή μόδας. Οι τράπουλες κοστίζουν 600 δολάρια και λειτουργούν ξεκάθαρα ως συλλεκτικά αντικείμενα, φέρνοντας το παιχνίδι στο κέντρο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Γιατί επιστρέφουν τώρα τα παιχνίδια

Η επιστροφή των επιτραπέζιων δεν είναι νοσταλγία. Είναι ανάγκη. Σε μια εποχή ψηφιακής υπερφόρτωσης, οι οίκοι πολυτελείας επενδύουν στη φυσική παρουσία, στην αφή, στην αργή εμπειρία. Το παιχνίδι προσφέρει ακριβώς αυτό: χρόνο χωρίς οθόνες.

Και ίσως εκεί να κρύβεται η ουσία των γιορτών. Όχι στο αντικείμενο, αλλά στη στιγμή που δημιουργείται γύρω του. Η μόδα μπορεί να κάνει παιχνίδια. Αλλά τελικά μας θυμίζει κάτι πιο απλό και πιο αληθινό: οι πιο ακριβές στιγμές δεν αγοράζονται. Παίζονται.