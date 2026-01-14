Το δαχτυλίδι Tiffany των 200.000 δολαρίων που βγαίνει σε δημοπρασία

Τα διαμάντια περνούν σε νέα εποχή και αφήνουν πίσω τους το χρηματοκιβώτιο για να εμφανιστούν… στο ταμπλό. Ο οίκος Sotheby's ετοιμάζεται για ένα πρωτότυπο επενδυτικό ντεμπούτο μέσα στο 2026, παρουσιάζοντας στην πλατφόρμα συναλλαγών του ένα υπογεγραμμένο δαχτυλίδι Tiffany & Co., με στόχο επενδυτές που αναζητούν εναλλακτικά καταφύγια αξίας.



Η εκτιμώμενη τιμή κυμαίνεται από 150.000 έως 200.000 δολάρια και η εμφάνιση του κοσμήματος στις 15 Ιανουαρίου σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από μια ακόμη πολυτελή δημοπρασία: αποτυπώνει τη στροφή της αγοράς προς τα λεγόμενα κοσμήματα επενδυτικής αξίας.

Ένα διαμάντι 6 καρατίων με υπογραφή-βαριά χαρτιά

Το δαχτυλίδι διαθέτει διαμάντι 6,03 καρατίων, με σμαραγδένια κοπή, τοποθετημένο σε πλατίνα και πλαισιωμένο από λεπτή σειρά μικρότερων στρογγυλών διαμαντιών. Το μέγεθος είναι 5 και φέρει εμφανή την υπογραφή Tiffany & Co., στοιχείο που από μόνο του λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας στη διεθνή αγορά διαμαντιών.

Το κόσμημα συνοδεύεται από πιστοποίηση του Gemological Institute of America (GIA), με το διαμάντι να κατατάσσεται στο χρώμα G και καθαρότητα VS1, χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν στη ζώνη υψηλής εμπορευσιμότητας.

Photo: sothebys.com

Από το χρηματοκιβώτιο στο portfolio

Η κίνηση του Sotheby’s δεν είναι τυχαία. Σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές μετοχών και ομολόγων εμφανίζουν αυξημένη μεταβλητότητα, οι συλλεκτικές αξίες –ρολόγια, έργα τέχνης και πλέον κοσμήματα– αποκτούν ρόλο «ασφαλούς καταφυγίου».



Οι ειδικοί του οίκου μιλούν για διαχρονικό design που επιτρέπει στο διαμάντι να αντανακλά φως από κάθε γωνία, ενώ brokers και συλλέκτες βλέπουν περιθώρια σημαντικής υπεραξίας σε βάθος χρόνου. Με απλά λόγια: δεν είναι κόσμημα για βιτρίνα, αλλά για portfolio.

Tiffany & Co.: γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στο brand

Η δυναμική του Tiffany & Co. έχει ενισχυθεί θεαματικά μετά την εξαγορά του από τον Bernard Arnault, συμφωνία-ορόσημο ύψους περίπου 16 δισ. δολαρίων. Από τότε, τα υπογεγραμμένα κοσμήματα του οίκου κινούνται με εντυπωσιακή άνοδο στη δευτερογενή αγορά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ζευγάρι σκουλαρικιών με λευκά διαμάντια και τουρμαλίνη Paraiba που ξεπέρασε το 1,2 εκατ. δολάρια, αλλά και περιδέραιο που δεκαπλασίασε την αρχική του εκτίμηση, αγγίζοντας τα 4,2 εκατ. δολάρια.

Το νέο στοίχημα των εναλλακτικών επενδύσεων

Το επενδυτικό «στοίχημα» του Sotheby’s δείχνει τον δρόμο: τα κοσμήματα δεν είναι πλέον απλώς σύμβολα πολυτέλειας, αλλά χρηματοοικονομικά assets με brand value, σπανιότητα και διεθνή ζήτηση. Και σε αυτή την αγορά, η υπογραφή Tiffany & Co. λειτουργεί σχεδόν όπως μια blue-chip μετοχή, μόνο που φοριέται στο χέρι.