Ντέμης Ρούσσος: Οι βαλίτσες Louis Vuitton από την αεροπειρατεία του 1985 σε δημοπρασία

Το καλοκαίρι του 1985 ο Ντέμης Ρούσσος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπειρατείες της εποχής. Σήμερα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, δύο βαλίτσες Louis Vuitton που ταξίδευαν μαζί του εκείνη τη μέρα επιστρέφουν στο προσκήνιο.



Τα αντικείμενα του διάσημου Έλληνα τραγουδιστή, που βρέθηκαν στην πτήση TWA 847 όταν αυτή καταλήφθηκε από αεροπειρατές το 1985, πρόκειται να δημοπρατηθούν στο Λονδίνο, κουβαλώντας μαζί τους μια μοναδική ιστορία που συνδέει τη μουσική, την ιστορία και τον κόσμο της πολυτέλειας.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου από τον οίκο Elmwood’s.

Η αεροπειρατεία που συγκλόνισε τον κόσμο

Στις 14 Ιουνίου 1985, ένα αεροσκάφος Boeing 727 της TWA απογειώθηκε από την Αθήνα με προορισμό τη Ρώμη, όμως λίγο μετά την αναχώρηση καταλήφθηκε από αεροπειρατές.

Το αεροπλάνο μετακινήθηκε επανειλημμένα μεταξύ Βηρυτού και Αλγερίου, σε μια δραματική κρίση που κράτησε 17 ημέρες και απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και ο Ντέμης Ρούσσος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες καλλιτέχνες διεθνώς, με πωλήσεις άνω των 60 εκατομμυρίων δίσκων.

Ο τραγουδιστής κρατήθηκε όμηρος μαζί με τη σύζυγό του Πάμελα Ρούσσου για πέντε ημέρες, πριν απελευθερωθούν μαζί με άλλους Έλληνες επιβάτες.

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις του είχε περιγράψει πως οι όμηροι τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να τραγουδήσει κατά τη διάρκεια της ομηρίας.

Οι βαλίτσες που «επέζησαν» της αεροπειρατείας

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ταξίδευαν μαζί με το ζευγάρι βρίσκονταν δύο πολυτελείς βαλίτσες Louis Vuitton, τις οποίες ο Ντέμης Ρούσσος είχε αγοράσει στο Παρίσι ως δώρο για τη σύζυγό του.

Παρά τις δραματικές συνθήκες της αεροπειρατείας, οι βαλίτσες διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση. Στη δεκαετία του 1990 μάλιστα αποκαταστάθηκαν από τον οίκο Louis Vuitton στο Παρίσι και έκτοτε φυλάσσονταν στο οικογενειακό σπίτι.

Τα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν

Όπως αναφέρει η Greek Herald, η πρώτη βαλίτσα είναι ένα Louis Vuitton Monogram Boîte à Pharmacie, ένα νεσεσέρ της δεκαετίας του 1980.

Κατασκευασμένο από τον χαρακτηριστικό καμβά του οίκου με δερμάτινες λεπτομέρειες και ορειχάλκινα στοιχεία, διαθέτει θήκες για μπουκάλια, αφαιρούμενο διαμέρισμα με καθρέφτη, εσωτερικά χωρίσματα.

Στο μπροστινό μέρος φέρει τα αρχικά P.R., που παραπέμπουν στην Πάμελα Ρούσσου.

Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κυμαίνεται μεταξύ 1.400 και 2.100 ευρώ.

Το δεύτερο αντικείμενο είναι μια βαλίτσα Louis Vuitton Monogram Alzer 80, σχεδιασμένη για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, γνωστό για το σκληρό σχήμα και τις ενισχυμένες γωνίες από ορείχαλκο, εξακολουθεί να κατασκευάζεται μέχρι σήμερα, με σύγχρονες εκδόσεις να πωλούνται περίπου 12.500 ευρώ.

Η συγκεκριμένη βαλίτσα εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 950 και 1.400 ευρώ.

Η μαρτυρία της Πάμελα Ρούσσου

Η σύζυγος του τραγουδιστή, Πάμελα Ρούσσου, δήλωσε στον οίκο δημοπρασιών ότι οι βαλίτσες είχαν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.

Όπως ανέφερε: «Ο Ντέμης διάλεξε τις βαλίτσες Louis Vuitton στο Παρίσι ως δώρο για εμένα και ήταν πάντα χαρά να ταξιδεύουμε μαζί τους. Ήταν εξαιρετικά καλοφτιαγμένες και πρακτικές και, παρά όλα όσα πέρασαν, παρέμειναν σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση».

Η αξία των συλλεκτικών αντικειμένων

Σύμφωνα με την ειδικό του οίκου Elmwood’s, Jess Mackenzie, τα vintage αντικείμενα του οίκου Louis Vuitton προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες.

Όπως σημείωσε, αντικείμενα που συνδέονται με σημαντικές προσωπικότητες ή ιστορικά γεγονότα - όπως στην περίπτωση του Ντέμη Ρούσσου και της αεροπειρατείας του 1985 - αποκτούν ιδιαίτερη συλλεκτική αξία.