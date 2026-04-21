Σπάνιες ετικέτες από τη συλλογή του Andrew Lloyd Webber σε δημοπρασία - Κρασιά του 1900

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ορισμένα από τα πιο σπάνια κρασιά του κόσμου ωρίμαζαν σιωπηλά στα κελάρια μιας αγγλικής έπαυλης - της εξοχικής κατοικίας του διάσημου δημιουργού μιούζικαλ Andrew Lloyd Webber. Τώρα, αυτά τα «υγρά κειμήλια» βγαίνουν στο φως - όχι για ιδιωτική απόλαυση, αλλά για έναν σκοπό που ξεπερνά τη γαστρονομία.

Ο Andrew Lloyd Webber αποφάσισε να αποχωριστεί ένα σημαντικό μέρος της πολύτιμης συλλογής του, μετατρέποντας την σε ευκαιρία για χιλιάδες παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη μουσική.

Ο διάσημος συνθέτης και δημιουργός εμβληματικών μιούζικαλ προχωρά σε δημοπρασία σημαντικού μέρους της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη στήριξη της μουσικής εκπαίδευσης παιδιών από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Η δημοπρασία, που διοργανώνεται από τον οίκο Christie's, περιλαμβάνει εξαιρετικά σπάνιες και πολύτιμες ετικέτες, με ορισμένες να φτάνουν σε ιδιαίτερα υψηλές εκτιμήσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τρεις φιάλες του 1947 Château Cheval Blanc, με εκτιμώμενη αξία άνω των 17.000 ευρώ έκαστη (15.000 λίρες), καθώς και ένα magnum του 1961 Château Haut-Brion που μπορεί να ξεπεράσει τις 4.500 ευρώ (4.000 λίρες).

Στη συλλογή περιλαμβάνεται επίσης ένα Château Margaux του 1900, με εκτιμώμενη τιμή στα 8.000 ευρώ (7.000 λίρες) - ένα κομμάτι ιστορίας που διασώθηκε για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ένα κελάρι με ιστορία

Η συλλογή, που φυλασσόταν για δεκαετίες στα κελάρια της έπαυλης του συνθέτη στο Χάμσαϊρ, περιγράφεται ως «εξαιρετική», με φιάλες από τους πιο φημισμένους αμπελώνες και τις κορυφαίες χρονιές του προηγούμενου αιώνα, όπως αναφέρει ο Independent.

Υπό τον τίτλο «Final Treasures From The Wine Cellar Of Andrew Lloyd Webber» (Οι τελευταίοι θησαυροί από το κελάρι του Andrew Lloyd Webber), η δημοπρασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών: από κρασιά Bordeaux και Pinot Noir κορυφαίων παραγωγών, μέχρι εκλεκτά λευκά Burgundy και σαμπάνιες από οίκους όπως Dom Pérignon και Cristal. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης σπάνια port, sherry και γλυκά κρασιά.

Ο σκοπός πίσω από τη δημοπρασία

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στο Music in Secondary Schools Trust (MiSST), έναν οργανισμό που στοχεύει να αλλάξει τη ζωή μαθητών μέσα από τη μουσική.

Το πρόγραμμα παρέχει μουσικά όργανα, εβδομαδιαία μαθήματα και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλασικής μουσικής - γνωστό ως «The Andrew Lloyd Webber Programme» - σε 37 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικές δυσκολίες.

Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία έχει ωφελήσει σχεδόν 30.000 μαθητές, ενώ η επικείμενη δημοπρασία αναμένεται να επεκτείνει το πρόγραμμα σε περισσότερους από 2.000 ακόμη νέους.

«Το τέλος μιας εποχής»

Ο Andrew Lloyd Webber χαρακτήρισε τη στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένη: «Υποθέτω ότι είναι το τέλος μιας εποχής. Αυτές οι φιάλες είναι τα τελευταία σπουδαία κρασιά από τα κελάρια μου. Ορισμένα βρίσκονται εκεί για πάνω από πενήντα χρόνια».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης: «Η μουσική στα σχολεία είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου. Είμαι περήφανος που έχω συμβάλει στη μουσική εκπαίδευση σχεδόν 30.000 παιδιών και τους έχω προσφέρει τα πρώτα τους όργανα. Αυτή η δημοπρασία θα βοηθήσει ακόμη περισσότερα».

Διεθνές ενδιαφέρον για μια σπάνια συλλογή

Ο επικεφαλής πωλήσεων του οίκου Christie's, Charles Foley, έκανε λόγο για μια συλλογή που ξεχωρίζει για τη σπανιότητα και την ιστορική της αξία, σημειώνοντας ότι συλλέκτες από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμβληματικές ετικέτες.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ποιος είναι ο Andrew Lloyd Webber

Ο βαρόνος Andrew Lloyd Webber είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς συνθέτες μιούζικαλ στην ιστορία.

Είναι ο δημιουργός μεγάλων και δημοφιλών μιούζικαλ, κάποια από τα οποία παρουσιάστηκαν για περισσότερο από μία δεκαετία στα θέατρα του West End και του Broadway.

Τα πιο σημαντικά και εμβληματικά του έργα είναι το Φάντασμα της Όπερας, το Jesus Christ Superstar, η Evita, το Cats, το Sunset Boulevard κ.ά.

Έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Ιππότη (Σερ) το 1992, με επτά Βραβεία Τόνι, τρία Βραβεία Γκράμι, ένα Βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού (1996) και μια Χρυσή Σφαίρα.