Στο «σφυρί» αυθεντικό τμήμα της πρώτης σκάλας του Πύργου του Άιφελ - Πώς μπορείς να το αποκτήσεις

Η επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ μπορεί να είναι μια δύσκολη υπόθεση αφού περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι τον επισκέπτονται κάθε χρόνο. Ωστόσο, πλέον υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσει κανείς ένα κομμάτι αυτού του εμβληματικού γαλλικού μνημείου και να το βάλει ως διακοσμητικό μέσα στο σπίτι του.

Όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες, ένα τμήμα της αυθεντικής σκάλας του πρόκειται να δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα στο Παρίσι. Φυσικά, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις: οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο για να το αποκτήσουν, αλλά και αρκετά ψηλοτάβανο χώρο για να το τοποθετήσουν.

Ειδικότερα, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου από τον οίκο Artcurial και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η τιμή πώλησής του αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 120.000 και 150.000 ευρώ. Αν και ο πωλητής δεν έχει γίνει γνωστός, το αντικείμενο παρέμεινε στην ίδια ιδιωτική συλλογή για πάνω από 40 χρόνια.

🚨🇫🇷 Un morceau de la Tour Eiffel va être vendu aux enchères



Un ancien morceau de son escalier, retiré en 1983, sera mis en vente et pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros pic.twitter.com/lb68LrRBr1 — Prisme (@PrismeMedia) March 30, 2026

Πότε αντικαταστάθηκε η σκάλα με ασανσέρ

Το συγκεκριμένο τμήμα της αρχικής σπειροειδούς σκάλας συνέδεε τον δεύτερο με τον τρίτο όροφο όταν ο πύργος εγκαινιάστηκε το 1889. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα και πριτσινωτή λαμαρίνα και αποτελείται από 14 σκαλοπάτια, στηριγμένα σε σταυροειδή βάση. Το ύψος του φτάνει τα 2,75 μέτρα και η διάμετρός του τα 1,75 μέτρα.

Από τα εγκαίνια του πύργου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης που γιόρταζε τα 100 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επισκεφτεί το μνημείο. Για σχεδόν έναν αιώνα, οι επισκέπτες ανέβαιναν στην κορυφή μέσω αυτής της σκάλας. Ωστόσο, το 1983, στο πλαίσιο εκτεταμένης ανακαίνισης, τμήματά της αποσυναρμολογήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από ανελκυστήρες.

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια της Artcurial, Sabrina Dolla, το τμήμα αυτό «είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ιστορικό αντικείμενο». Το περιέγραψε ως μια εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στον χρόνο: «Φανταστείτε τον εαυτό σας το 1889, πάνω σε αυτή τη σκάλα, σε ύψος μεταξύ 113 και 276 μέτρων, χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα, αλλά με πανοραμική θέα στο Παρίσι».

Συνολικά, 20 τμήματα της σκάλας πωλήθηκαν το 1983 και τα περισσότερα εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια των αρχικών αγοραστών. Ορισμένα εκτίθενται σε μουσεία στη Γαλλία, όπως το Musée d'Orsay και η Cité des Sciences, καθώς και στο Musée de l'Histoire du Fer στην ανατολική Γαλλία. Επιπλέον, κομμάτια της σκάλας βρίσκονται στην Ιαπωνία, στους κήπους του Ιδρύματος Yoishii, και κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη.

Η Artcurial έχει δημοπρατήσει και στο παρελθόν αντίστοιχα τμήματα, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον. Το πιο ακριβό πωλήθηκε το 2016 έναντι 523.800 ευρώ. Σύμφωνα με τη Dolla, η τιμή αυτή οφειλόταν τόσο στην καλή κατάσταση του αντικειμένου όσο και στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ συλλεκτών: «Τελικά, όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες και την ευκαιρία».