Παρίσι: Ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε με τις σημαίες Ισραήλ και Παλαιστίνης

Σε μια συμβολική πρωτοβουλία που «δείχνει» τον δρόμο προς την υλοποίηση του σχεδίου των δυο κρατών προχώρησε η δημαρχία του Παρισιού φωτίζοντας το σύμβολο της γαλλικής πρωτεύουσας, τον Πύργο του Άιφελ, με την παλαιστινιακή και την ισραηλινή σημαία. Στη μέση φιγούραρε ένα περιστέρι που κρατάει στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες πριν ανέβει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στο βήμα της έδρας του ΟΗΕ για να υπογράψει με τη σειρά του την πράξη αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, ακολουθώντας τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία.

Η απόφαση της Δημαρχίας του Παρισιού ήταν, σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, αιφνιδιαστική καθώς δεν είχε ανακοινωθεί κάποια δράση. Έτσι, περαστικοί που βρίσκονταν στα Ηλύσια Πεδία είδαν λίγο μετά τις 21:00 το εμβληματικό μνημείο να φωτίζεται στα χρώματα των δυο σημαιών.

«Το Παρίσι υποστηρίζει την πρωτοβουλία που υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Το Παρίσι επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ειρήνη, η οποία περισσότερο από ποτέ απαιτεί τη λύση των δύο κρατών », έγραψε η δήμαρχος της πρωτεύουσας, Αν Ινταλγκό, στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο καιρό θα παραμείνει εμφανής αυτή η εικόνα.

Paris soutient l'initiative portée aux Nations-Unies par le Président de la République française pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Paris réaffirme son engagement pour la paix qui passe plus que jamais par la solution à deux États.



[image or embed] — Anne Hidalgo (@annehidalgo.bsky.social) September 21, 2025 at 10:20 PM

Δήμαρχοι αρκετών γαλλικών πόλεων έχουν επίσης δηλώσει τις τελευταίες ημέρες την πρόθεσή τους να υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία στο αέτωμα των κτιρίων τους τη Δευτέρα.

Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προειδοποιήσεις του υπουργού Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό, ο οποίος έδωσε εντολή στους νομάρχες να παραπέμψουν το θέμα στα διοικητικά δικαστήρια, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο.