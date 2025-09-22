Αντιδρά ο Τραμπ για το μπαράζ... αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους - «Ανταμοιβή για τη Χαμάς»

«Ανταμοιβή για τη Χαμάς» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, την ίδια ώρα που η αρχή από τον Καναδά, την Βρετανία και την Αυστραλία φαίνεται πως ανοίγει τον ασκό του... Αιόλου και για άλλα κράτη να κάνουν το ουσιαστικό βήμα για τον σταματημό του αιματοκυλίσματος στη Γάζα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια των ΗΠΑ και την αντίδραση που θα έχουν στον αυξανόμενο αριθμό χωρών που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος αναφέροντας πως «ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής, διαφωνεί με αυτήν την απόφαση», λέει και συμπλήρωσε ότι «μίλησε γι' αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, στεκούμενος ακριβώς δίπλα στον φίλο του πρωθυπουργό, Στάρμερ».

Παράλληλα, συνεχίζοντας εξήγησε πως ο Αμερικανός πρόεδρος «πιστεύει ότι αυτό δεν κάνει τίποτα για την απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή στη Γάζα, δεν κάνει τίποτα για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση και να φέρει αυτόν τον πόλεμο στο τέλος του. Είναι μια ανταμοιβή για τη Χαμάς», υπογραμμίζει κλείνοντας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Τα κράτη μέλη του ΟΗΕ που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος και αυτά που... έρχονται

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε παγκόσμιο διπλωματικό επίπεδο, με την αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου φαίνεται πως έχουν ταράξει τα νερά.

Πέρα από την αρχή που πραγματοποιήσαν τρεις χώρες-ορόσημο, έξι ακόμα, η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, ο Άγιος Μαρίνος και η Ανδόρα αναμένεται να δείξουν έμπρακτα την εναντίωσή τους στην τραγική κατάσταση στη Γάζα και να αναγνωρίσουν ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης, αργά το βράδυ της Δευτέρας (22/9), πριν τις ομιλίες των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Γαλλία και Σαουδική Αραβία καλούν σε Σύνοδο Κορυφής

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Times of Israel, στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΗΕ, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία αναμένεται να συγκαλέσουν ειδική σύνοδο κορυφής, με σκοπό την υποστήριξη λύσης των δύο κρατών.

Ισραήλ και ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο κορυφής, δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση ως «τσίρκο». «Δεν πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο. Πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα ανταμείβει την τρομοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ενώ από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιτίθεται σθεναρά στις αναγνωρίσεις, καθώς και την ιδέα της υπόστασης ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, δεσμευόμενος να απαντήσει κατά την επιστροφή του από τον ΟΗΕ.