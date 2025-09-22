Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» λέει ο Εμανουέλ Μακρόν

Η Γαλλία προχωρά και επίσημα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους. Την επίσημη ανακοίνωση έκανε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Δηλώνω ότι σήμερα η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

«Έχει έρθει η ώρα για ειρήνη», είπε κατά την έναρξη της ομιλίας του για την αναγνώριση της Παλαιστίνης. «Κάποιοι μπορεί να πουν ότι είναι πολύ αργά. Άλλοι μπορεί να πουν ότι είναι πολύ νωρίς. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος. «Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε ανακοινώνοντας την ιστορική απόφαση της χώρας του.

Παράλληλα ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε την έκκλησή του για την «απελευθέρωση» των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, λέγοντας ότι στις «7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός λαός βίωσε τη χειρότερη επίθεση στην ιστορία του».

Πριν από την έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προηγήθηκε η αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Πορτογαλία. Το παράδειγμα της Γαλλίας ακολουθούν, στη σημερινή διάσκεψη του ΟΗΕ, οι εξής χώρες: Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ανδόρα, Σαν Μαρίνο και Μάλτα. Σημειώνεται ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη ένα παλαιστινιακό κράτος.

