Αστρονομική τιμή για τμήμα της αυθεντικής σκάλας του Πύργου του Άιφελ σε δημοπρασία στο Παρίσι

450.160 ευρώ πλήρωσε ένας Γάλλος συλλέκτης για να αποκτήσει ένα τμήμα της σκάλας του Πύργου του Άιφελ, αποτελούμενο από 14 σκαλοπάτια που δημοπρατήθηκε στο Παρίσι από τον οίκο Artcurial την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Το τμήμα του εμβληματικού μνημείου που κοσμεί τη γαλλική πρωτεύουσα έχει ύψος 2,75 μέτρα και προέρχεται από την αρχική ελικοειδή σκάλα της «Σιδηράς Κυρίας», που χρονολογείται από το 1889. Όπως αναφέρει στην περιγραφή ο οίκος δημοπρασιών συνέδεε τον 2ο με τον 3ο όροφο. Προέρχεται από ιδιωτική συλλογή, όπου παρέμεινε για περισσότερα από 40 χρόνια, και η αρχική εκτίμησή του ήταν μεταξύ 120-150.000 ευρώ.

Tour Eiffel : "Un morceau de l'histoire de Paris", une partie de l'immense escalier d'origine est vendue aux enchères.

Un tronçon de 14 marches, haut de 2,60 mètres, estimé entre 120 000 et 150 000 euros.

Το 2016, ένα άλλο τμήμα που είχε βγει στο «σφυρί» από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών είχε πουληθεί έναντι 523.800 ευρώ, ενώ το ρεκόρ σημειώθηκε το 2008 στον οίκο Sotheby's, όπου ένας Αμερικανός αγοραστής είχε καταβάλει το ποσό των 552.750 ευρώ.

Γιατί αφαιρέθηκε η σκάλα;

Το 1983, η εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα ανάμεσα στους δύο τελευταίους ορόφους του Πύργου επέβαλε την αποσυναρμολόγηση και την κοπή της σκάλας σε 24 τμήματα. Από τα τμήματα που πουλήθηκαν εκείνη τη χρονιά, λίγα έχουν παραμείνει στη Γαλλία και παραμένουν στα χέρια των αρχικών αγοραστών τους, σύμφωνα με τον Artcurial.

Αρκετά κομμάτια έχουν μεταφερθεί σε γνωστά μνημεία σε όλον τον κόσμο: ένα από αυτά τοποθετήθηκε στους κήπους του Ιδρύματος Γιόισι στο Γιαμανάσι της Ιαπωνίας, ένα άλλο κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, και ένα ακόμη στη Disneyland. Άλλα ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.

Με ύψος 324 μέτρα, η «Σιδηρά Κυρία», όπως ήταν το προσωνύμιο του Πύργου του Άιφελ, κατασκευάστηκε από τον Γκουστάβ Άιφελ (1832-1923) για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ