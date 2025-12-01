Πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,3 εκατομμύρια ευρώ - Ήταν χαμένος για 400 χρόνια

Ένας χαμένος πίνακας του μπαρόκ ζωγράφου Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, ο οποίος ήταν χαμένος για περισσότερους από τέσσερις αιώνες, πωλήθηκε προς 2,3 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία που έγινε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στις Βερσαλλίες.



Ο πίνακας, ο οποίος απεικονίζει τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού βρέθηκε πρόσφατα σε ιδιωτική κατοικία στο Παρίσι. Ήταν μέρος μιας γαλλικής συλλογής και αρχικά θεωρήθηκε ότι προερχόταν από ένα από τα πολλά εργαστήρια του Ρούμπενς που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Το συγκεκριμένο έργο τέχνης σπάνια αποτιμήθηκε σε τιμή άνω των 10.000 ευρώ.



«Αμέσως είχα μια υποψία για αυτόν τον πίνακα και έκανα ό,τι μπορούσα για να προσπαθήσω να επικυρώσω την αυθεντικότητά του», δήλωσε ο δημοπράτης Jean-Pierre Osenat στο Associated Press. «Και τελικά, καταφέραμε να επικυρώσουμε την αυθεντικότητά του από το Rubenianum, την επιτροπή του Rubens στην Αμβέρσα».



Ο Nils Büttner, ειδικός στην έρευνα πάνω στον Ρούμπενς, εξήγησε πριν από τη δημοπρασία ότι ο καλλιτέχνης συχνά ζωγράφιζε σταυρώσεις, αλλά σπάνια απεικόνιζε «τον Χριστό ως νεκρό σώμα πάνω στον σταυρό». «Αυτός λοιπόν είναι ο μοναδικός πίνακας που δείχνει αίμα και νερό να βγαίνουν από την πλαγία του Ιησού, και αυτό είναι κάτι που ο Ρούμπενς ζωγράφισε μόνο μία φορά».

Πώς πιστοποιήθηκε η αυθεντικότητα

Ο οίκος δημοπρασιών Osenat δήλωσε ότι η αυθεντικότητα και η προέλευση του πίνακα επιβεβαιώθηκαν μετά από επιστημονική ανάλυση. Ανέφερε ότι η μικροσκοπική εξέταση των στρωμάτων χρώματος αποκάλυψε όχι μόνο λευκές, μαύρες και κόκκινες χρωστικές ουσίες στις περιοχές που αντιπροσωπεύουν τη σάρκα, αλλά και μπλε και πράσινες χρωστικές ουσίες που ο Ρούμπενς χρησιμοποιούσε συνήθως στη ζωγραφική του ανθρώπινου δέρματος.

Ο ειδικός τέχνης Eric Turquin είπε σε ένα κατάμεστο θέατρο ότι ο πίνακας είχε σχεδόν εξαφανιστεί στις αρχές του 17ου αιώνα. Είναι γνωστό ότι ανήκε στον κλασικό Γάλλο ζωγράφο του 19ου αιώνα, William Bouguereau, προτού κληροδοτηθεί στην οικογένειά του.