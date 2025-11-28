Σπάνιο αυγό Fabergé αναμένεται να ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Ένα σπάνιο αυγό Fabergé, το οποίο παρήγγειλε ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ρωσίας, αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία για 22,8 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για έναν λαμπερό θησαυρό, καλυμμένο με διαμάντια, ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης, το οποί έρχεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς βγαίνει σε δημοπρασία την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο.

Το «Winter Egg», κατασκευασμένο από τον θρυλικό κοσμηματοπώλη Fabergé, δόθηκε ως δώρο από τον τελευταίο αυτοκράτορα της Ρωσίας Νικόλαο Β' στη μητέρα του, την χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, την ημέρα του Πάσχα του 1913. Ενώ η αυτοκρατορική οικογένεια βρήκε φρικτό τέλος, καθώς εκτελέστηκε από τους Μπολσεβίκους το 1918, μερικά από τα διάσημα αυγά τους επέζησαν - συμπεριλαμβανομένου αυτού του εκπληκτικής ομορφιάς έργου τέχνης, το οποίο πρόκειται να βγει στο σφυρί την επόμενη εβδομάδα.

🚨 Tick-tock, time is ticking — and we’re getting closer.



The Winter Egg (1913), among Fabergé’s finest, will be auctioned at Christie’s London on 2 December, with estimates exceeding £20 million.



In 1913 it marked an empire; today, it defines luxury.



vid: christiesinc https://t.co/p6AU0RpAWl pic.twitter.com/z5Fii00OTr — Muse (@xmuse_) November 23, 2025

«Το Winter Egg είναι φτιαγμένο από διάφανο χαλαζία. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη δουλειά, πρώτα απ' όλα να βρεθεί ένα τόσο καθαρό δείγμα του ημιπολύτιμου λίθου, αλλά και στη συνέχεια να σκαλιστεί σε ένα τόσο δύσκολο σχήμα, ωοειδές και επίσης να χαραχθεί με το όμορφο σχέδιο της νιφάδας του χιονιού από μέσα χωρίς να σπάσει ο χαλαζίας», εξηγεί η Margo Oganesian, επικεφαλής του τμήματος Fabergé και των Ρωσικών Έργων του οίκου Christie's.

«Πρέπει να ήταν μια πραγματικά πολύ απαιτητική δουλειά. Και φυσικά το 1913, πριν από όλη την τεχνολογία που έχουμε τώρα, όλα αυτά φτιάχνονταν στο χέρι».

REUTERS/Marie-Louise Gumuchian

4.500 διαμάντια σε ένα πραγματικό κόσμημα

Το αυγό και η βάση του είναι διακοσμημένα με πλατινένια στοιχεία σε ντελικάτα σχήματα νιφάδων χιονιού και διακοσμημένα με 4.500 διαμάντια κοπής rose. Τα διαμάντια «rose-cut» είναι μια παλιά, ιστορική κοπή διαμαντιού που χαρακτηρίζεται από την επίπεδη βάση και την τυλιγμένη, θολωτή κορυφή που μοιάζει με τα πέταλα ενός τριαντάφυλλου.

Ο Νικόλαος Β’ συνήθιζε να παραγγέλνει δύο αυγά κάθε Πάσχα - ένα για τη σύζυγό του και ένα για τη μητέρα του, όπως αναφέρει το Euronews. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του καθενός απαιτούσε έναν χρόνο, με κόστος που επισκίαζε τα κέρδη ενός συνηθισμένου εργάτη.



«Η τιμή ήταν 24.600 ρούβλια. Ήταν το πιο ακριβό έργο του Fabergé που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή, το 1913. Και για να καταλάβουμε μόνο πόσα χρήματα ήταν, ένας μέσος εργαζόμενος στη Μόσχα έπαιρνε 30 ρούβλια το μήνα. Επομένως, αυτό ήταν ένα απίστευτα υψηλό ποσό, ποσό που μόνο οι Ρομανόφ μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά», λέει η Margo Oganesian.



Το Winter Egg έχει καταρρίψει στο παρελθόν παγκόσμια ρεκόρ, όταν πωλήθηκε το 1994 και το 2002. Η επερχόμενη δημοπρασία του σηματοδοτεί την πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια που ένα Αυτοκρατορικό Πασχαλινό Αυγό διατίθεται στην αγορά.



«Υπάρχουν μόνο έξι άλλα αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά που έχουν απομείνει σε ιδιωτικά χέρια, σε ιδιωτικές συλλογές, και το Winter Egg είναι αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά που δημιούργησε ποτέ ο Fabergé. Ο σχεδιασμός του, η δεξιοτεχνία, η ιστορία, το γεγονός ότι είναι πλήρες με την έκπληξή του και η έκπληξη δεν χάθηκε όπως συνέβη με πολλά άλλα αυγά, όλα αυτά το καθιστούν απίστευτα σημαντικό και σπάνιο», λέει η Oganesian.