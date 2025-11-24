Χρυσό νόμισμα του 1609 αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε δημοπρασία - Η απίστευτη τιμή εκκίνησης

Ένα μεγάλο χρυσό νόμισμα που κόπηκε το 1609 για τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Γ’ ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ και να αναδειχθεί στο πιο πολύτιμο νόμισμα της Ευρώπης, κατά τη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία.



Το μοναδικό αυτό κομμάτι, βάρους 339 γραμμαρίων, έχει τιμή εκκίνησης τα 2,15 εκατομμύρια ευρώ (2,48 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Numismatica Genevensis SA με έδρα τη Γενεύη.



«Αυτό το νόμισμα θα σπάσει σίγουρα το ρεκόρ του ακριβότερου ευρωπαϊκού νομίσματος όλων των εποχών», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής του οίκου, Frank Baldacci.



REUTERS/Denis Balibouse

Το νόμισμα Centen, ή 100 escudos στο παλαιό ισπανικό νόμισμα, κατασκευάστηκε στην κεντρική ισπανική πόλη της Σεγκόβια από χρυσό που είχε μεταφερθεί από κατακτητές που ταξίδεψαν στην Αμερική ή τον «Νέο Κόσμο». Κατασκευάστηκε ως επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, έχοντας αξία αντίστοιχη με πολλές ετήσιες απολαβές, και αποτελεί το μεγαλύτερο νόμισμα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, ανέφερε ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών, Alain Baron.

Αφού χάθηκε για αρκετούς αιώνες, επανεμφανίστηκε στις ΗΠΑ γύρω στο 1950, όπου αγοράστηκε από έναν συλλέκτη της Νέας Υόρκης, ο οποίος το πούλησε σε Ισπανό αγοραστή μια δεκαετία αργότερα. Αργότερα δημοπρατήθηκε εκ νέου σε άλλον συλλέκτη, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί.



«Ήταν πραγματικά ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο μεταξύ βασιλέων ή βασιλισσών», είπε ο Alain Baron. «Ο επόμενος κάτοχος θα έχει, κατά κάποιο τρόπο, τη δυνατότητα να θεωρηθεί ίσος με έναν βασιλιά, αφού ένας βασιλιάς το χάρισε σε άλλον βασιλιά».



Υπήρξε ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που αναζητούν ένα «τρόπαιο επένδυσης», καθώς και από ιδρύματα, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.



Το τρέχον ρεκόρ τιμής για ευρωπαϊκό νόμισμα είναι ένα κομμάτι 100 δουκάτων που ανήκε κάποτε στον Φερδινάνδο Γ’ των Αψβούργων, το οποίο πουλήθηκε για 2,10 εκατομμύρια ευρώ (2,42 εκατ. δολάρια), ανέφερε ο Frank Baldacci.

