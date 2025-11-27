Τιμές ρεκόρ έπιασαν σε δημοπρασία στο Χονγκ Κονγκ έργα των Utamaro και Hokusai

Νέο ρεκόρ κατέρριψαν σε δημοπρασία έργα του Ιαπώνων καλλιτεχνών Kitagawa Utamaro (1753 - 1806) και Katsushika Hokusai (1760 – 1849).

Το έργο «Fukagawa in Snow» του Kitagawa Utamaro ξεπέρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας νέο ρεκόρ δημοπρασίας για τον καλλιτέχνη και το είδος ukiyo-e (ξυλογραφίας και ζωγραφικής που γνώρισε άνθηση τον 17ο έως τον 20ο αιώνα), καθώς πωλήθηκε 7,1 εκ. δολάρια.

Με πλάτος πάνω από τρία μέτρα, ο πίνακας κατατάσσεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους πίνακες της περιόδου Έντο. Πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας ενός πλούσιου εμπόρου στο Τοτσίγκι και είναι το μόνο σωζόμενο έργο στην Ιαπωνία από το διάσημο τρίπτυχο του Utamaro, Χιόνι, Φεγγάρι και Λουλούδια. Τα άλλα δύο Moon at Shinagawa και Cherry Blossoms at Yoshiwara φυλάσσονται σε συλλογές Μουσείων στις ΗΠΑ.

Στη δημοπρασία που διοργανώθηκε στο Χονγκ Κονγκ από τον οίκο Sotheby’s πωλήθηκαν όλα τα έργα τέχνης και συγκεντρώθηκε το ποσό των 88 εκ. δολαρίων καθιερώνοντας ένα νέο ορόσημο για τις δημοπρασίες ασιατικής τέχνης.

Η εμβληματική ξυλογραφία του Katsushika Hokusai «The Great Wave: Under the Wave off Kanagawa» (Το μεγάλο κύμα ανοικτά της Καναγκάουα) έργο, άμεσα αναγνωρίσιμο ως αριστούργημα ιαπωνικής τέχνης, γοήτευσε τους πλειοδότες και πουλήθηκε σε μια τιμή που ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες (2,8 εκατομμύρια δολάρια) συμβάλλοντας σημαντικά στον τελικό απολογισμό της βραδιάς.

Αποτελεί μέρος της διάσημης σειράς «Thirty-six Views of Mount Fuji» και είναι ιδιαίτερα περιζήτητο λόγω της εξαιρετικής του κατάστασης, της ισχυρής σύνθεσής του και της ιστορικής του σημασίας.

Συνολικά 125 σημαντικά έργα από το Μουσείο Τέχνης Οκάντα της Ιαπωνίας τέθηκαν προς πώληση από τον οίκο Sotheby's στον Χονγκ Κονγκ.

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να ικανοποιεί τον Kazuo Okada, ιδρυτή του Μουσείου, πρώην πρόεδρο της Universal Entertainment Corp. ο οποίος πούλησε τα έργα τέχνης για να διευθετήσει νομική εκκρεμότητα 50 εκατομμυρίων δολαρίων που προκύπτει από τη μακροχρόνια διαμάχη του με τον μεγιστάνα των καζίνο Στιβ Γουίν.