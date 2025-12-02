Αστρονομική τιμή σε δημοπρασία για ένα κρυστάλλινο αυγό Fabergé - Το ποσό ρεκόρ που πωλήθηκε

Ένα σπάνιο αυγό Fabergé από κρύσταλλο και διαμάντια, κατασκευασμένο για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ρωσίας πριν ανατραπεί, έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου σε δημοπρασία που διοργάνωσε ο οίκος Christie's.

Το Χειμερινό Αυγό, το οποίο συγκρίθηκε με την εμβληματική Μόνα Λίζα, ήταν ένα από τα επτά πολυτελή αυγά που βρίσκονταν σε ιδιωτικά χέρια, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών.

Το αυγό, ύψους 10 εκατοστών, είναι φτιαγμένο από λεπτεπίλεπτο σκαλιστό κρύσταλλο, καλυμμένο με ένα λεπτό μοτίβο νιφάδας χιονιού από πλατίνα και 4.500 μικροσκοπικά διαμάντια. Μόλις ανοίξει, αποκαλύπτεται ένα μικροσκοπικό καλάθι με λουλούδια από χαλαζία στολισμένα με κοσμήματα που συμβολίζουν την άνοιξη.

Η τιμή πώλησης, η οποία περιελάμβανε και την προμήθεια αγοραστή, άγγιξε το αστρονομικό ποσό των 30,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τιμή ξεπέρασε κατά 18,5 εκατομμύρια δολάρια ένα άλλο αυγό Fabergé που δημιουργήθηκε για την τραπεζική οικογένεια Rothschild και είχε πωληθεί το 2007 από τον ίδιο οίκο.

One of the last Fabergé eggs in private hands fetches record $30.2 million at rare auction. https://t.co/pXIDBoxjGH — CNN International (@cnni) December 2, 2025

Η ιστορία του μοναδικού αυγού

Ο τεχνίτης Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ και η εταιρεία του δημιούργησαν περισσότερα από 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ρωσίας μεταξύ 1885 και 1917, καθένα από τα οποία ήταν περίτεχνα μοναδικό και περιείχε μια κρυμμένη έκπληξη. Ο Τσάρος Αλέξανδρος Γ΄ ξεκίνησε την παράδοση χαρίζοντας ένα αυγό στη σύζυγό του κάθε Πάσχα. Ο διάδοχός του, Νικόλαος Β΄, συνέχισε την παράδοση και τα προσέφερε αντίστοιχα στη σύζυγο αλλά και τη μητέρα του.

Ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ παρήγγειλε το εν λόγω αυγό για την μητέρα του, την αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, ως πασχαλινό δώρο το 1913. Ήταν ένα από τα δύο αυγά που δημιούργησε η σχεδιάστρια Άλμα Πιλ. Το άλλο αυγό ανήκει στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.