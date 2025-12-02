Άνδρας συνελήφθη για κλοπή γιατί κατάπιε αυγό Φαμπερζέ εμπνευσμένο από τον James Bond

Ένας άνδρας στη Νέα Ζηλανδία κατηγορείται για κλοπή, αφού φέρεται να κατάπιε ένα μενταγιόν - αυγό Fabergé «James Bond Octopussy», αξίας άνω των 33.500 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας.

Η αστυνομία κλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Όκλαντ, το Partridge Jewellers, όταν το προσωπικό ανέφερε ότι ένας άνδρας φέρεται να πήρε το μενταγιόν και να το κατάπιε, δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής περιοχής του Όκλαντ, Γκρέι Άντερσον.

«Η ομάδα περιπολίας του κέντρου έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά και συνέλαβε τον άνδρα μέσα στο κατάστημα», σημείωσε ο Άντερσον.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της κατηγορίας, που είδε ο Guardian, ένας 32χρονος κατηγορήθηκε στις 29 Νοεμβρίου για την κλοπή του Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise Locket, αξίας 33.585 δολαρίων (19.200 δολαρίων ΗΠΑ).

Η Fabergé είναι μία από τις πιο γνωστές εταιρείες υψηλής κοσμηματοποιίας στον κόσμο, φημισμένη για τα αυτοκρατορικά ρωσικά αβγά της.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της εταιρείας, το συγκεκριμένο μενταγιόν είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων και διακοσμημένο με πράσινο σμάλτο guilloché. Είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια.

Το μενταγιόν-αυγό «κρύβει μια έκπληξη» – στο εσωτερικό του βρίσκεται ένα μινιατούρα χρυσό χταπόδι 18 καρατίων με δύο μάτια από μαύρα διαμάντια. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να προσφέρει φωτογραφίες του αντικειμένου, καθώς «δεν έχει ακόμη ανακτηθεί».

Ο άνδρας κατηγορείται επίσης ότι στις 12 Νοεμβρίου έκλεψε ένα iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο και ότι την επόμενη ημέρα έκλεψε άμμο υγιεινής για γάτες και σκεύασμα κατά των ψύλλων, αξίας 100 δολαρίων, από ιδιωτική κατοικία.

Παραμένει υπό κράτηση και θα εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.