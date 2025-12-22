Άγιοι Βασίληδες και ξωτικά ξάφρισαν σούπερ μάρκετ στο Μόντρεαλ και τα δώρισαν στον κόσμο - Βίντεο

«Χριστουγεννιάτικη» κλοπή για... καλό σκοπό οργάνωσε ομάδα ακτιβιστών στον Καναδά. Ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες και ξωτικά οι κλέφτες μπήκαν σε σούπερ μάρκετ και άρπαξαν προϊόντα αξίας 3.000 δολαρίων (2.250 ευρώ), τα οποία και άφησαν στη συνέχεια κάτω από χριστουγεννιάτικο δέντρο σε δημόσιο χώρο.

Η ομάδα που βρίσκεται πίσω από την ενέργεια αυτοαποκαλείται «Robins des ruelles» («Ρομπέν των δρόμων»), με τα βίντεο από την «πρωτότυπη» κλοπή στο σούπερ μάρκετ του Μόντρεαλ να κάνουν το γύρο των social media και να γίνονται viral.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Toronto Sun, τρία άτομα, ντυμένα με στολές Άγιου Βασίλη, μαζί με περίπου 40 μασκοφόρα ξωτικά κατέκλυσαν το κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Metro και γέμισαν πολλές σακούλες με ψώνια φεύγοντας χωρίς να πληρώσουν. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (15/12).

Ένα μέρος των κλοπιμαίων τοποθετήθηκε ως δώρα κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε γειτονιά στο κέντρο του Μόντρεαλ, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν σε κινητοποιήσεις διανομής τροφίμων.

«Ληστές είναι οι μεγάλες αλυσίδες»

Σε σημείωμα που τοποθετήθηκε κάτω από το ίδιο δέντρο, η ομάδα «Robins des ruelles» αναφέρθηκε στα κίνητρά της:

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε. Μια χούφτα εταιρείες κρατούν ομήρους τις ζωτικές μας ανάγκες. Συνεχίζουν να καταπιέζουν τον κόσμο, για να τους απομυζούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, απλώς και μόνο επειδή μπορούν. Για εμάς αυτή είναι η κλοπή και αυτοί είναι οι ληστές».

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της Metro Inc., τα 710 σούπερ μάρκετ και τα 526 φαρμακεία σε εθνικό επίπεδο, με εμπορικά σήματα όπως Metro, Adonis, Super C, Food Basics και Jean Coutu, είχαν πωλήσεις 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 και καθαρά κέρδη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της, ύψους 9,5%, ήταν το ίδιο με το 2021.

«Ανεξάρτητα από το λόγο, είναι εγκληματική πράξη»

Σχολιάζοντας την κλοπή, η εκπρόσωπος της Metro, Geneviève Grégoire, τόνισε ότι το λιανικό έγκλημα αυξάνεται.

«Ανεξάρτητα από τον λόγο, είναι απαράδεκτο και αποτελεί εγκληματική πράξη. Το λιανικό έγκλημα είχε ως αποτέλεσμα απώλειες 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Καναδά το 2024», τόνισε η Grégoire.

Group dressed as Santas, elves rob Montreal grocery store in Robin Hood-inspired heist https://t.co/e1OzkU772L pic.twitter.com/VRQOM7a1ur — Toronto Sun (@TheTorontoSun) December 18, 2025

«Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον πληθωρισμό των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, της αστάθειας στις τιμές των βασικών προϊόντων, των αλλαγών στις συνθήκες του διεθνούς εμπορίου και του λιανικού εγκλήματος», πρόσθεσε.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής βρίσκεται στη διαδικασία της έρευνας και δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, ενώ αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.